【肺炎疫情】加官員堅持無病不需戴口罩  大部分華人懶理

2019年冠狀病毒疾病疫情加劇，加拿大朝野連日來為「沒病者該不該戴口罩」爭議不休，但首席公共衛生官譚詠詩立場至今未變，今天仍堅持「沒病者戴口罩，可能有負面影響」。但以華人為主的超級市場，則有9成以上民眾戴口罩採買。

雖然有不少研究指出，亞洲在抵抗新冠疫情有具體成果，一個重要因素是亞洲地區的民眾戴口罩以阻隔傳染。但加拿大政府至今仍不建議民眾戴口罩。

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在今天的例行記者會中，譚詠詩（Theresa Tam）說，確保醫護人員有足夠口罩等防護資源當然是政府的重要考量；但目前科學證據持續顯示，2019年冠狀病毒疾病患者是透過近距離接觸和飛沫傳染，患者或自我隔離者不得不出門時，必須戴上口罩以免傳染他人。沒病者則不需要戴口罩，因為可能有負面影響。

譚詠詩說，這些負面影響包括：戴口罩不能保護眼睛等處，可能讓人失去防備心，口罩拿上拿下或調整位置也可能增加碰觸臉部的機會，口罩的髒污若處理不當也可能造成感染。因此，勤洗手才是最重要的。

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加拿大聯邦政府官網列出的防疫指南，有關「戴口罩」部分開宗明義表示：「如果你身體健康，不建議戴口罩防疫。沒病戴口罩可能讓人誤以為你生病，引發不必要的擔心。不恰當戴口罩和不當處理用過的口罩，也有潛在感染風險。口罩也必須經常更換。」

儘管加拿大政府立場明示「沒病不必戴口罩」，疫情開始嚴竣，最近出門戴口罩的民眾比例明顯變多。沃爾瑪（Walmart）、Costco等大型超級市場，不分族裔至少有1至2成民眾戴口罩購物，華人為主的超市則有9成以上民眾戴口罩採買。

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這兩天，大多倫多地區有幾家華人超市在大門口貼出「未戴口罩者不許入內」的告示，引來不滿民眾拍照、貼上社群媒體批評，直指店家舉動可能觸法。

過去幾個月，醫療器材面臨嚴重短缺下，CDC官員及世界衛生組織（WHO）都呼籲民眾不要購買口罩，提出自相矛盾的主張：一方面說口罩對醫療人員很重要，另一方面又說口罩不能保護人們免於染病。

責任編輯：高青

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