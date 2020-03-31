【肺炎疫情】專家李蘭娟團隊撤離武漢 提醒重視無症狀感染者

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情向好，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟的團隊，今日撤離疫情中心武漢，稱武漢目前疫情「大局已定」，逐步向好，但疫情仍未結束，要做好重症救治，謹防境外輸入病例。她又提醒，要重視無症狀感染者。

作為浙江省援鄂重症新冠肺炎李蘭娟院士醫療隊，一行10人今日離開武漢。據了解，該團隊於2月1日啟程，翌日凌晨抵達武漢，負責並指導ICU重症患者救治。而73歲的李蘭娟抵達武漢天河機場後，遇到同期撤離的浙江省援漢醫療隊，被高喊「女神」。

李蘭娟昨晚接受央視訪問時提到，武漢病人已明顯減少，疫情基本得到控制，可以完全在4月8號解除隔離，復工復產。

不過，當地也不能放鬆、要做兩個最基本的任務，一是對社區是否還有遺漏的個別感染者，需及時發現，不要有小範圍的蔓延；二是堅持把未出院的的病人治好。

她提醒，要非常重視無症狀感染者的問題，因其本身有傳染性，一定要發現他，主要是通過檢測，尤其是有疫區、病人接觸史，要讓他們主動報告，並為他們檢測，發現了就及時隔離和治療，不至於再造成其他人的傳播。

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復工復產 仍要嚴防死守

被問到是否要做好與新冠病毒長期相處的準備，李蘭娟稱，目前中國已經基本控制住疫情，公共環境也進行消毒，但新冠病毒並非想像中那麼簡單，只要國外沒有徹底地清除，還在流行，中國就有可能被輸入傳播的危險，因此要有一個長期與新冠病毒相處的思想準備。

她說，內地一邊要復工復產，不影響經濟發展，一邊要嚴防死守，對可能來自感染地區的人、有過接觸的人進行醫學觀察或檢測。「只要及時檢測、及時發現、及時隔離，及時治療，其他地區的人還是安全的。」

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李蘭娟強調，發現和隔離傳染源永遠是非常重要的。通過這樣的辦法跟病毒打交道，也不影響正常的復工、復產、復學。她還表示，要加快疫苗研發，這也是非常重要的舉措。

責任編輯：伍樂

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