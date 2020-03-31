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【中國經濟】滬指縮量微升0.1% 本月累跌4.5%

經濟脈搏 15:40 2020/03/31

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內地3月官方製造業採購經理指數(PMI)重回擴張，且遠勝預期，內地股市在3月最後一個交易日高開低走，滬指收市微升0.1%，農業股走強，兩市成交縮量。

農業股走強 消費股漲幅居前

內地3月官方製造業PMI，由2月的35.7大幅回升至52，反映製造業重新擴張，並創兩年半新高，但物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，3月PMI指數處於榮枯線上，不表明經濟活動已全面恢復；統計局負責人也指出，3月PMI數據的回升僅能代表本月企業生產經營狀況相較於2月份有所好轉。

滬深兩市今日雙雙高開，農業股繼續強勢，食品飲料等消費板塊漲幅居前，滬指早盤一度漲近0.9%，隨後漲幅逐漸回落。截至收市，滬指報2750.3點，升0.11%；深成指報9962.3點，升0.58%；創指報1871.92點，升0.61%。

滬指本月累跌4.51%，為去年5月以來最大月度跌幅；今年首季則跌299點或9.83%，創2018年第四季以來最大季度跌幅。

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滬深兩市成交總額為5618億元（人民幣，下同），較上一交易日明顯縮量，其中，滬市成交2243億元，深市成交3375億元。

北向資金今日淨流入16.5億元，3月累計淨流出678.7億元，單月淨流出額創歷史新高。北向資金一季度淨流出180.6億元。

從盤面上看，行業板塊多數上漲，農業板塊領漲，港口航運、食品飲料、物流、汽車等漲幅居前；服裝家紡、通信設備、電子製造、景點旅遊、計算機等跌幅居前。

分析認為，在政府強力推動下，內地多數企業、特別是國企，都開始恢復正常生產，使得3月份的PMI相對全面停工的2月份有大幅度反彈。但是，雖然生產端有明顯改善，消費端可能持續受疫情影響、需求萎縮，所以目前作出經濟回暖的結論還為時尚早。

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責任編輯：蒯宇澄

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