【新冠肺炎】又是達爾文式抗疫！ F1紅牛車隊顧問曾建議車手主動感染病毒以獲免疫

新冠肺炎疫情肆虐，導致全球體育賽事幾近停擺，因為Netflix紀錄片《一級方程式：極速求生》而人氣急升的F1紅牛車隊（Red Bull Racing），其顧問馬爾科（Helmut Marko）爆出竟曾提出建立「新冠集中營」，試圖讓所有紅牛車手感染病毒，以便獲得免疫，並聲稱是「現在是感染的理想時機」。

▲ F1紅牛車隊顧問馬爾科（右）語出驚人，曾經建議車手感染新型冠狀病毒去獲得免疫。

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綜合傳媒報道，馬爾科接受奧地利電視台訪問時表示，曾希望為旗下4位F1車手，以及8至10位初級車手，組織一個「新冠集中營」，主動接觸新冠病毒，「他們都是健康的年輕人，他們必須在心理及生理上都為任何即將到來的比賽做好準備。」

最後，馬爾科的想法遭受紅牛管理層的一致反對，他表示，現在紅牛車隊的焦點已經不再是讓車手感染並獲得免疫，而是如何保持他們的健康，保持體能應付未來賽季。

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投入製造呼吸機 中國訂單排到6月後

而隨着全球確診人數與重症病患增加，對呼吸機需求大增，疫情嚴重的國家開始徵召製造商投入打造呼吸機，包括紅牛在內7支F1車隊在英國政府呼籲下，也投入生產呼吸設備。

此前有報道指，中國作為全球重要的呼吸機生產國，各地工廠現在一日3班、連研發人員都站上生產線，24小時全天候運作，卻還是供不應求，訂單已經排到6月份以後。

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責任編輯：孫民

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