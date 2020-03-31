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【肺炎疫情】習近平考察疫情時戴不戴口罩 暗藏玄機

社會熱點 18:54 2020/03/31

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中國新冠肺炎確診病例大降，也能從國家主席習近平考察活動是否戴口罩，看出端倪。若疫情嚴重，習近平會戴上口罩；習若不戴，則刻意暗示疫情下降中，為復工復產給信心；但人群眾集時仍戴，也透出復產護航經濟的同時，防疫不懈。值得注意，他29日於浙江考察時，處於空曠地方時沒戴口罩。

習近平2月10日至北京市朝陽區安貞街道安華里社區考察時，不但戴口罩、量體溫，並對社區民眾表示，「非常時期就不握手了。」

習近平2月10日至北京市朝陽區安貞街道安華里社區考察時，戴著口罩。

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習近平3月29日於浙江考察時，因為寧波舟山港穿山港區碼頭環境空曠，所以他沒有戴上口罩。

不過，習近平3月29日於浙江考察時，可看到寧波舟山港穿山港區碼頭環境空曠，人與人之間的距離較大，他沒戴上口罩。分析指出，這刻意暗示疫情下降中，為復工復產給信心。

然而，當時若他考察辦公大樓等室內空間，甚至從辦公大樓走到室外平台俯瞰穿山港區，再回到室內，也一直都戴著口罩，似乎釋出復產護航經濟的同時，防疫不懈。

若考察地點移至辦公大樓等室內空間中，可以發現習近平全程都戴上口罩。

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《人民日報》今表示，中國目前疫情防控工作，其一是絕不能鬆動，另一是要精準施策。從習近平戴不戴口罩可以得知，目前疫情防控工作，其一是絕不能鬆動，另一是要精準施策，也就是說，在疫情未獲得控制時，疫情防控大意不得。

中央明確提出，要以省域為單元推動經濟社會秩序恢復，所轄縣區為低風險的省份，要全面恢復正常生產生活秩序，除湖北、北京以外，對於省內仍有中風險縣區的省份，要做好精準防控、恢復生產生活秩序。

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責任編輯：游昊雲

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