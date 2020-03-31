【新冠肺炎】港大學者：內地實際感染人數或逾23萬

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港大公共衞生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩表示，各地新型冠狀病毒實際感染人數肯定較公布的多，特別是不少患者無病徵，以內地疫情為例有逾8萬人確診，推算內地的實際感染人數可能超過23萬。

內地此前一直未有將無症狀感染者納入確診病例，而官方今日（31日）表示，對無症狀感染者案例，要求24小時內完成個案調查和密切接觸者登記，通過系統上報。嚴格隔離管理，集中隔離14天后兩次核酸檢測陰性解除隔離，如陽性要繼續隔離和觀察。無症狀感染者密切接觸者也要隔離14天。 4月1日起，每日疫情公報將公佈無症狀感染者情況。

有媒體早前報道，中國政府未公開的機密資訊顯示，至2月底，中國境內超過4萬3000人經檢測呈陽性反應，但並未立即表現發病跡象，也就是所謂的無症狀感染，他們被隔離及監測，卻未列入官方統計的確診病例中。

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高本恩並指出，重症患者一般由病發起平均延至三星期後不治，因此仍在爆發初期的紐約或其他歐洲國家，預計兩、三星期後死亡個案或大幅上升，而最終有大規模爆發的國家，死亡率將會相若。

此外，高本恩又認為，廣泛戴口罩可能對防疫有部分作用，但並非最重要，本港對患者及緊密接觸者的檢疫隔離，以及在家工作和避免大型聚集等社交疏離措施，對本港感染數字減少有最新冠肺炎; 武漢肺炎; 全球大流行; 口罩大貢獻。

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責任編輯：伍樂

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