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【新冠肺炎】隱形患者成疫情反彈「計時炸彈」　內地明起天天公布無症狀感染者統計

社會熱點 17:21 2020/03/31

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內地新冠肺炎疫情不斷好轉，但卻屢屢發現無症狀感染者，恐在無防範下播毒、成疫情反彈的計時炸彈。內地官方宣布，從明天即4月1日起，內地每日疫情公報將列出無症狀感染者情況。

國務院新聞辦今天（31日）下午在湖北武漢舉行記者會，介紹中央指導組指導組織疫情防控和醫療救治工作進展。

新冠肺炎研究：武漢6成感染者未被發現　憂「隱形」個案致疫情反彈

【武漢肺炎】疫情最可怕處 是出現了「隱形傳染源」

國家衛生健康委疾控局局長常繼樂表示，對無症狀感染者案例，要求24小時內完成個案調查和密切接觸者登記通過系統上報；嚴格隔離管理，集中隔離14天後兩次核酸檢測陰性解除隔離，如陽性要繼續隔離和觀察，密切接觸者也要隔離14天。

中央指導組成員、國家衛生健康委副主任于學軍在會上表示，「中國國內疫情防控形勢總體向好，本土疫情傳播基本已經阻斷了，但是仍有零星散發的病例出現；與此同時，境外疫情快速蔓延，給我們國家疫情防控帶來很大的壓力。」

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【肺炎疫情】警惕新傳播！ 李克強：要高度重視防治無症狀感染者

他表示，「之後將全面實施外防輸入、內防反彈的總體防控策略，做好從境外到國門、從國門到家門的全鏈條防控，強化無縫銜接和閉環管理，防範境外疫情輸入」

中央指導組成員、國家衛生健康委主任馬曉偉也通報，經過艱苦努力，以武漢為主站場的全國本土疫情傳播已基本阻斷，疫情防控取得階段性重要成效

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此外，4月1日起，內地每日疫情公報將公佈無症狀感染者情況。馬曉偉又說，目前，湖北全省累計治癒患者6300多例，治癒率超過了93%，「但目前湖北還有1500多名病例，重症、危重症比例超過三分之一，救治難度很大。

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責任編輯：伍樂

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