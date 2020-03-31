【新冠肺炎】英美批評隱瞞 華春瑩斥心虛推責：這「鍋」太大甩不出去

新冠肺炎疫情在英美大爆發，多名政客批評中國隱瞞實際感染數字和疫情嚴重程度，造成疫情蔓延，中國外交部發言人華春瑩對比回應稱，發出這種言論的政客應「心虛、愧疚」，污衊、攻擊、甩鍋和推責都彌補不了失去的時間，希望有關人士拋卻政治偏見與 傲慢，像中國政府一樣把人民的生命和安全放在第一位。

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華春瑩表示，這麼多天過去了，美方還有人在叫囂，要中國為美國疫情負責。

他們難道不心虛，不愧疚？這些人試圖製造出一隻世界上最大的「鍋」甩給中國，讓中國成為最大的替罪羊。但這「鍋」太大了，對不起，甩不出去的。

稱疫情是「照妖鏡」 品行高低一覽無餘

她重申疫情暴發即抗疫工作的時間軸稱，1月3日起中方就已開始正式、定期與美國分享通報有關信息，1月7日美國疾控中心和美國駐華使館就已發出武漢 旅行警告。1月25號美方就宣布關閉武漢領館。2月2日美國針對所有中國公民和過去14天內到訪中國的外國人關閉邊境。她說，這次的疫情是一面「照妖鏡」，人心的善惡，品行的高低，盡顯其中，一覽無餘。

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華春瑩表示，病毒不講意識形態，也不分國家和種族。面對疫情，污衊、攻擊、甩鍋和推責都彌補不了失去的時間。各國命運與共，唯有加強團結與合作，才能盡快戰勝疫情，希望有關人士能真正對本國人民生命和健康負責，把人民的生命和安全放在第一位，真正拋卻那些政治偏見與傲慢，把注意力轉移到國際 合作、共同應對疫情上。

責任編輯：伍樂

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