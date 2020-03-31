【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門

▲ 新冠肺炎全球大流行，北韓至今宣稱無人感染，但實際疫情眾說紛紜。

新冠肺炎全球大流行，北韓至今宣稱無人感染，但實際疫情眾說紛紜。南韓《朝鮮日報》援引熟知北韓內部狀況的消息人士稱，北韓一個5口家庭的所有成員，上月初出現疑似新冠肺炎症狀；當局於是以釘死大門方式，強制他們居家檢疫隔離，各人最終沒能接受治療，全部死亡。

這個家庭居於北韓咸鏡北道首府清津市，共三代5口，包括從煉鋼廠退休的老夫婦及他們的女兒、女婿與孫子；他們上月初出現新冠肺炎症狀後便被鎖在家中，無法就醫治療。

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《朝鮮日報》引述消息人士透露，北韓要求出現疑似症狀者居家隔離，更將大門以釘子釘起，禁止他們外出，就算出現死亡案例也會下令封口，以維持「零確診」紀錄。

由於缺乏醫療設備，北韓較落後的地區無法進行篩檢。但消息人士說明，當局在中國及俄羅斯協助之下取得試劑，主要針對平壤的疑似個案採檢，其中不少人都呈陽性。

北韓是否零感染 眾說紛紜

他指出，北韓確診病例大多集中在中國人較多的平壤、平安北道、平安南道、咸鏡北道清津市和羅先特別市，而當局採取的防疫措施為要求患者居家隔離及禁止人民國內移動。

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報道指，因公務或做生意需前往其他地區的民眾需持有通行證及衛生防疫證，但並不容易取得。除本國公民以外，已經解除隔離的外國人也禁止出國，因此相當焦急。

日本《讀賣新聞》29日則報道稱，新冠肺炎自邊境入侵北韓，現已擴散至全國，且部署北韓及中國邊境的人民軍部隊2月底至今有100名士兵死亡，疑似感染新冠肺炎，因此多次取消訓練。駐南韓美軍司令艾布蘭（Robert B. Abrams）13日也表示，他認為北韓無法躲過從鄰國中國爆發的新冠肺炎疫情。

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責任編輯：伍樂

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