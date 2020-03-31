【新冠肺炎】1/4醫生中招 意大利墓地每半小時就有一場葬禮

▲ 意大利東北部小城貝加莫政府發言人阿萊瓦接受內媒訪問時透露，當地實際死亡人數至少是公布數字的4倍，墓地每半小時就有一場葬禮，處理大量遺體是當地眼下最大的挑戰之一。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）攻陷意大利，截至3月30日，累計確診近10萬，死亡人數破萬。意大利東北部小城貝加莫（Bergamo）政府發言人阿萊瓦（Francesco Alleva）接受內媒訪問時透露，當地實際死亡人數至少是公布數字的4倍，墓地每半小時就有一場葬禮，處理大量遺體是當地眼下最大的挑戰之一。

阿萊瓦向《澎湃新聞》表示，當地現時情況非常嚴重，醫院擠滿病人，許多人在沒有確診的情況下死在家中，現在官方病例數據並不真實。「為了讓你能明白，我這樣說吧。3月1至24日貝加莫市有446人死亡，而過去10年，同期平均只有98人。在446名死者中，只有163人納入官方統計的新冠肺炎確診病例，大概212人不在當中。」

我們認為，真實的死亡人數至少是公布數字的4倍。

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醫院不堪重負 非全部患者均有檢測

為何會這樣？阿萊瓦相信是因為政策和醫療系統困難，倫巴第大區只是對那些病情非常嚴重，需要送院的患者進行檢測。當地醫療設施和醫院已不堪重負，兩家主要醫院共600名醫生，因為沒有口罩或所需裝備，已有大概150人被感染，「病人大多是危重的病人。我們有很多最優秀的醫生，但是他們還不足以阻止這場海嘯。」

也許會在疫情結束後，發現一些人孤獨地死在自己家中。

阿萊瓦說現在無法搞清楚情況，有400名志願者每天前往每棟民居，幫助獨居的老年人，給他們送去食物和藥品，找出那些死在家裡的人。

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目前，意大利每天新增病例速度正在變慢，有專家指疫情可能已經見頂，但阿萊瓦重申不信任官方（上級政府）公布的數據，他們和聯同當地報紙及一家數據調查機構合作，重新在建構數據模型，希望可以在此基礎上了解到底增加了多少病人，對未來的疫情做出一些預測。

▲ 位於意大利新冠疫情重災區倫巴第大區的貝加莫，殯儀部門已24小時不停運作，每30分鐘墓地就會舉行一場葬禮，但是仍然處理不過來。

「我們需要口罩，因為我們已經用完了。我們需要很多很多的口罩。我們非常非常感謝中國，因為中國可能是世界上極少數幾個送給我們口罩和醫療器材的國家之一。」此外，阿萊瓦稱還需要醫生、護士，「需要一切」。

早上打招呼的「家人」 隨時死於病毒

不過，阿萊瓦不認為貝加莫的人們感到害怕或恐慌，只是大家都在擔心，因為每個人都像家人一樣，

您早上打招呼的那個人，可能會生病或死於病毒。這是我們所有人的悲劇。

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被問到如何處理如此大量的遺體時，阿萊瓦表示，目前的確沒有地方容納這麼多遺體，也沒有能力處理。殯儀部門24小時運作，每30分鐘墓地就會舉行一場葬禮，但仍處理不來，要請求軍隊和特警部隊幫忙將棺材運送到附近城市及意大利北部其他地區火化，之後把骨灰帶回來下葬。

目前每天工作14、15個小時的阿萊瓦表示，希望大概在幾個月後，可以重新開始生活，等疫情結束後，「歡迎你來貝加莫，我請你咖啡」。

責任編輯：孫民

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