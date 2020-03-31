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【肺炎疫情】內地公布1541無症狀感染者接受醫學觀察 提4招防控

社會熱點 21:40 2020/03/31

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盡管內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情好轉，但仍面臨有風險，除了境外輸入病例，近期引起中央警惕的是無症狀感染者病例情況。

國家衛健委官網3月31日公布，截至3月30日，全國接受醫學觀察的無症狀感染者為1541例，其中境外輸入205例。不過，上述數字是否包括已經康復出院的病例，目前尚未清楚。官方4月1日起，將在每日疫情通報中公布無症狀感染者的報告。

內地一直沒將無症狀感染者納入確診病例，此前未有公開相關統計數字，引發外界質疑數據不透明。據《南華早報》早前引述中國政府機密數據報道，截至2月底，內地有超過4.3萬人新冠病毒檢測呈陽性，但無立即出現症狀，未納入官方確診病例統計當中。

不過，最近內地高度警惕這類感染者，除了總理李克強多次強調高度重視防治無症狀感染者，亦有確診與無症狀感染者有關。日前河南新增本土確診，患者曾接觸過當地1名醫生，後來該醫生被確定為無症狀感染者。

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無症狀感染者有傳染性 但難發現預防

無症狀感染者（以下簡稱無症狀感染者）是指無相關臨床症狀，如發熱、咳嗽、咽痛等可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵，但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測陽性者

國家衛健委網站指出，根據密切接觸者監測數據，無症狀感染者的密切接觸者有二代病例續發，流行病學調查中發現個別由無症狀感染者導致的聚集性疫情，有小樣本量的研究顯示，無症狀感染者呼吸道樣本中的病毒載量，與確診病例沒有太大差異。

綜合目前監測和研究，無症狀感染者有傳染性，但其傳染期長短、傳染性強弱、傳播方式等，尚需進一步科學研究。部分專家認為，鑑於無症狀感染者無咳嗽、打噴嚏等臨床症狀，病原排出體外引起傳播的機會，較確診病例相對少一些。

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當局強調，無症狀感染者有傳播風險，一是難以被發現、預防，二是感染者症狀輕微或不典型，不主動就診，三是發現局限性。

下一步，要從4方面做好無症狀感染者防控管理

一、完善防治方案。在疫情重點地區抽取一定比例樣本，開展無症狀感染者調查和流行病學分析研究，完善防控措施、，修訂完善防控方案和診療方案，科學應對風險，遏制可能形成新的疫情傳播

二、加大篩查監測。將檢測範圍擴大至已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者、重點地區和重點人群等；加強對重點城市、人群和場所監測，最大程度發現隱患；做好疫情跨境輸入輸出防範，對所有入境人員進行核酸檢測；發現無症狀感染者後，及時開展流行病學調查，查清來源，公開透明發布信息

三、強化管理救治。一旦發現無症狀感染者，要立即按「四早」要求，嚴格集中隔離和醫學管理，對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。隔離期間出現症狀，立即轉運至定點醫療機構救治

四、加強群防群控。加大防疫知識科普宣傳，廣泛開展培訓，提高基層疾控、醫務和社區工作人員等防控能力和水平。4月1日起在疫情通報中公佈無症狀感染者報告、轉歸和管理情況，及時回應社會關切

責任編輯：伍樂

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