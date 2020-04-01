【中國經濟】新基建難救燃眉之急  不宜寄予重望

內地近日新冠肺炎病毒肺炎疫情已見緩和，中央正著力重啟經濟引擎，陸續推出救市措施，其中一個重點就是投下25萬億（人民幣，下同）投資「新基建」。其中包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等。

所謂「新基建」，即是指新型基礎設施建設，與傳統修橋鋪路蓋房子的「舊基建」不同，「新基建」主要發力於科技端的基礎設施建設。不過，對於「新基建」是否可以穩經濟，甚至成為經濟新引擎，內地專家有不同看法。

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正面的看法是，「新基建」有助於中國產業的轉型升級。通過大力發展「新基建」，中國將不再處於全球供應鏈的中下端，制度優勢將使中國在全球供應鏈中實現大逆轉，不僅領跑數字經濟、雲計算、大數據、智能製造等產業，還將促使中國製造業、中國的實體經濟在新一輪世界競賽中處於更強的地位。

但是，內地著名的經濟學家、中歐國際工商學院教授許小年對「新基建」則抱懷疑態度。他在最近一次演講中批評，所謂「新基建」是畫餅充飢，「不要提這個餿主意了，腳踏實地一點，不要談不著邊的事情」。

為何許小年有這個說法？首先，他指出，新基建中5G，特高壓，充電樁，高鐵其實都是老基建了。不要過高估計5G應用，還有很長的路要走，生活端5G還用不到。充電樁就是個加油站的概念，特高壓高鐵都是2008救市4萬億的老路。

另外，人工智能、雲計算、工業互聯網等等，他質問，這類新基建需要多少投資？廠房？設備？事實上，這些全投資在智力上的，拉動不了需求和就業。就算是大學生也不是很多人能做，這些創造不了就業。

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事實上，許小年的話也有一定道理。目前，中國經濟「水浸眼眉」，中小企面臨生死關頭，用許的話說，「有錢為什麼不直接給企業和老百姓，而去搞短期不見效益的項目，邏輯有問題。」

況且，新基建的項目有三大問題。首先，不能在短期內對就業、中小民企有幫助，這些新基建對大部分需要渡難關的企業，的確是畫餅充飢；其次，每個地區的發展步伐不同，新基建目前只屬概念的東西，對大部分地方領導來說，最熟悉的只剩下城際高速鐵路和城際軌道交通，於是大家又爭相起鐵路，回到老基建上去。

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最重要一點是，中國科技要追上外國、產業要轉型升級，不能靠中央一聲號召一哄而上，需要腳踏實地做好基礎科研，有充足人才，才能慢慢從密集勞動型轉向高科技型生產。故此，地方政府要立竿見影救市，最有效都是老基建為主。以此推斷，新基建是長遠發展所需，但短期難寄厚望。

本報記者：高青