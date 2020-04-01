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【肺炎疫情】病毒好蠱感！研究：無症狀感染者病毒檢測轉陰 多日後再呈陽性

社會熱點 13:59 2020/04/01

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內地新型冠狀病毒肺炎疫情好轉，但需警惕無症狀感染者。內地有研究發現，有無症狀感染者核酸檢測轉為陰性後，多日後再次出現陽性。研究認為，要加強隔離措施，防止無症狀感染者「復陽」後成為新的傳染源。

澎湃新聞報道，一項題為《江蘇省揚州市新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者的特徵分析》的研究，作者為揚州市疾控中心李錦成、徐勤等人，3月18日刊發於《實用臨床醫藥雜誌》。

新冠病毒無症狀感染者是指無相關臨床症狀，如發熱、咳嗽、喉嚨痛等症狀，但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測陽性者。

該研究介紹，揚州市1月21日-2月29日累計報告新冠肺炎無症狀感染者16例，其中2例轉為確診病例。14例無症狀感染者，男女各7，年齡最細只有8個月，最大73歲，平均年齡38.7歲。

多為確診病例密切接觸者

研究指出，13例無症狀感染者，為確診病例的密切接觸者，1例暴露史未能明確。該1例無症狀感染者的丈夫，與確診病例有接觸史，但是多次採集其丈夫咽拭子、肛拭子標本，核酸檢測均為陰性，但抗體檢測為陽性，疑似為無症狀感染者。

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病例當中，無症狀感染者末次暴露到核酸檢測陽性時間最長為19天，平均時間為13.8 天；咽拭子核酸檢陽性轉為陰性的時間，為8-21天，平均為10.9天；一名8個月大嬰兒核酸檢測陽性持續21天。

值得注意，研究發現，截至2月29日，14例無症狀感染者中，13例咽拭子標本核酸檢測為陰性；1例初次咽拭子標本核酸檢測陽性後，第9、15、 17天連續3次咽拭子標本核酸檢測為陰性，但第28天咽拭子標本核酸檢測為陽性。

倡解除專業醫學觀察後 仍居家隔離防傳染

研究強調，無症狀感染者在解除專業醫學觀察後，仍要採取居家隔離措施。參照確診病例出院後管理措施，解除專業醫學觀察後復診，採集咽拭子標本核酸檢測。又要開展身體健康狀況監測，同時開展血清抗體檢測，防止無症狀感染者咽拭子核酸檢測復陽後，成為新的傳染源。

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研究又認為，及時發現確診病例及無症狀感染者，追蹤、排查密切接觸者，才能在最短時間內發現無症狀感染者。對確診病例及無症狀感染者的密切接觸者，應做到邊排查邊採樣，盡早檢測，及時發現和控制傳染源，以防範處於排毒期的無症狀感染者。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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