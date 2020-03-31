【新冠疫情】搶口罩搶米之後...  安全套短缺庫存只夠兩個月

新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，不少生活用品都短缺。位於馬來西亞的康樂（Karex）公司生產了全球五分之一的安全套，按銷量算為世界第一。然而受新冠病毒疫情影響，這家公司的三家工廠已經有一周多沒開工了。近日，康樂公司警告稱，全球將面臨避孕套供應短缺，目前庫存量只能再維持兩個月，預計產能缺口達到1億隻。

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康樂公司(Karex Bhd)表示，由於受到新冠肺炎疫情衝擊影響，全國封鎖導致工廠被迫停工，供應量將減少近50%，全球的保險套可能因此出現短缺現像。此前由於疫情原因停工，公司在本周五才復工，但是只有一半工人返回工作崗位，以符合封鎖政策。公司表示，避孕套主要在中國和印度製造。

有這樣一個說法：世界上每5隻安全套，就有一只是Karex生產。該公司除了自有品牌受到影響，更重要的是，它還為杜蕾斯、美國ONE等著名品牌代工。

據悉，停工這段期間，市面上已經缺少1億枚避孕套，這些避孕套通常會透過杜蕾斯等品牌銷售國際，供應英國國家醫療保健服務等國家醫療系統或透過聯合國人口基金等援助計劃分送世界各地。

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他還稱未來避孕套可能會漲價，「我們仍在給所有工人支付全部薪水，但工人來工廠的時間只有一半，所以總的來說會增加成本」。該公司每年生產超過50億個安全套，並出口到140多個國家。

從數字上看，雖然馬來西亞新冠肺炎疫情暴發的規模在全球範圍內不算太大，但該國在東南亞地區還是確診數最高的國家。因此，馬來西亞18日起在全國範圍施行「行動管制令」，居民生活、交通運輸和工業生產都受到重大影響。

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作為全球著名的「橡膠王國」，馬來西亞的停工停產也給全球橡膠制品行業帶來意想不到的衝擊。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，新增140起武漢肺炎確診病例，全國累計2766例。死亡病例增6起，累計43例，死亡率約1.55%。

責任編輯：高青

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