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【新冠肺炎】疫情教訓 吃野味廣東最高罰20倍金額

社會熱點 09:50 2020/04/01

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新冠肺炎疫情後，「吃野味」行為受輿論撻伐。廣東省昨通過一項條例，食用國家重點保護野生動物者，最高可罰野生動物及其製品價值的20倍罰款。條例將於5月1日起施行。

南方報業集團下的南方+App報道，全國人大常委會2月24日通過全面禁食野生動物的決定後，廣東率先將此決定寫入省級地方性法規。廣東省人大常委會昨通過「廣東省野生動物保護管理條例」，進一步提高非法獵捕、交易流通、食用國家重點保護野生動物的懲罰力度。

新冠肺炎疫情後，「吃野味」行為受輿論撻伐

【肺炎疫情】研究：有無症狀感染者核酸檢測轉陰 多日後再呈陽性

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這份條例明確規定，全面禁止非法野生動物交易，全面禁止食用陸生野生動物，全面禁止以食用為目的獵捕、交易、運輸在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物，從源頭上防控重大公共衛生風險。

禁食範圍限定為國家重點保護野生動物和其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物，以及有關法律禁止食用的其他野生動物。

袁國勇撤「中國野味陋習」文章並致歉　揭真正原因

浙江動物園奇案　竟把肺炎東北虎當野味賣

對於食用禁食野生動物的行為，相比徵求意見稿，條例做出更為嚴厲的處罰，規定屬於國家重點保護野生動物及其製品的，處野生動物及其製品價值2倍以上20倍以下的罰款；屬於非國家重點保護野生動物的，處野生動物價值2倍以上10倍以下的罰款；屬於其他陸生野生動物的，處野生動物價值1倍以上5倍以下的罰款。

【新冠肺炎】為革除陋習 北京提前審議全面禁獵禁食野生動物

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責任編輯：游昊雲

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