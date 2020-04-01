【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉

▲ 新冠肺炎蔓延到美軍航母，航亞太地區的羅斯福號航空母艦，已有超過百人感染新冠肺炎，艦長緊急致函上級求援。

新冠肺炎蔓延到美軍航母，航亞太地區的羅斯福號航空母艦，已有超過百人感染新冠肺炎，艦長緊急致函上級求援。福布斯Forbes評論員直指，瘟疫擴散令航母如同被擊沉。有智庫專家分析，美軍亞太航母出事，牽動中美軍事角力，甚至台海及南海局勢。

羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）是美國現役11艘航艦之一，它對於五角大樓的中國及伊朗的戰略有重要作用。航母上有4000軍人，據報其中百人已出現病徵。

艦長致函上級 要求讓兵員下船隔離

羅斯福號艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）在致美國海軍部官員的信上寫道，「這需要政治解決，但這是正確的作為。此刻並非戰時，艦上官兵不需要犧牲。我們現在若不行動，就沒有讓我們最信賴的資產，也就是我們的官兵，受到妥善的照顧。」

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克勞齊是加州聖羅沙 （Santa Rosa）人，他這封很不尋常的信函由「三藩市紀事報（The San Francisco Chronicle）」獨家取得，並且由羅斯福號航空母艦的資深官員確認。這艘航艦上周起在關島停泊。

克勞齊在這封長達4頁的信件中表示，目前只有一小批感染病毒的人員下船，大多數仍在艦上，而在艦上不可能奉行14天檢疫與保持社交距離的官方指引。克勞齊寫道：「由於軍艦先天上空間有限，我們沒有那麼做。」

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克勞齊在信上說：「把美國一艘部署中的航空母艦多數官兵撤離，並將他們隔離兩個星期，像是很不尋常的措施……。」但他要求儘快在關島岸上提供「合乎規定的檢疫房舍」給全艦官兵使用。

報道指，羅斯福號3月24日在海上傳出3人感染之後，確診人數急劇攀升，儘管到目前為止，受到感染的人員沒有嚴重症狀，不過資深的軍事官員上周表示，艦上4000多位官兵都需要檢測。

戰鬥力減弱 或令「美國敵人」有機可乘

Forbes資深專欄作家霍伯（Craig Hooper）針對羅斯福號疫情撰文，呼籲美軍重視疾病對戰力的威脅。

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霍伯指出，航母的功能是快速應對傳統戰爭，艦上一旦爆發流感等傳染病，令兵員要撤離，這實際是在一時之間消減了戰艦的武力、令造價數十億美元的戰艦形同被擊沉。「這次疫情為海軍帶來教訓，必須將疾病管控、公共衛生納入現代海軍戰略一環」。

華府智庫美國企業研究所（AEI）亞洲專家馬明漢（Michael Mazza）日前也表示，「中國肯定正密切關注此事（美軍航母出現疫情）。確實，這個時機點對於中國在此區域的鄰居來說特別危險，尤其台灣。」

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馬明漢指出，他擔憂中國領導人可能會試圖乘著機會，對台灣或在南海採取行動，因為中方或許甚至會認為美國軍力一時之間減弱。

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他還說，「至於中方背後動機，一方面是有必要轉移國內困局的關注，並促進黨內團結，另一方面是想趁機看看他能有哪些收穫。羅斯福號目前的狀況當然無助於遏制那些企圖。」

另外，美國官員日前表示，母港設於日本的列根號航母（USS Ronald Reagan）上也有至少2人確診。

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本報記者：伍樂

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