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【中國經濟】中國3月財新製造業PMI回升至50.1

經濟脈搏 10:36 2020/04/01

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內地新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，隨復工復產陸續推進，中國3月財新製造業採購經理指數(PMI)回升至擴張水平，表現勝預期，顯示製造業行業景氣度基本回穩，但改善幅度仍較為有限。

財新/Markit公布，經季節性調整的3月中國製造業PMI回升至50.1， 較早的2個月的歷史低點回升9.8個百分點。不過新訂單、出口訂單和就業指數仍處在萎縮區域。

這和昨日國家統計局公布的官方製造業PMI走勢一致。3月官方製造業PMI大幅反彈至52，較上月回升16.3個百分點，並創下2017年9月以來最高水平。

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新訂單指數雖較上月顯著回升，但仍處於收縮區間。許多受訪企業反映，新冠疫情持續導致訂單被推遲或取消。此外，因全球各地都在竭力遏制疫情，3月新出口訂單量也明顯減少，但降幅較上月明顯放緩。

就業指數也在收縮區間內明顯回升，已回到疫情前的中樞水平。企業反映，員工自動離職和企業壓縮成本，共同導致用工收縮。由於最近數月企業減產，產能壓力繼續存在，積壓工作指數僅較上月小幅回落，仍處於歷史高位。

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財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，3月製造業承受雙重壓力。一方面，復工復產尚不充分；另一方面，外需惡化、國內消費需求尚未大面積啟動，因而造成生產擴張仍比較有限，沒有看到明顯的生產回補。但是，企業家信心仍然較足，就業吸納基本恢復到疫情之前的水平。

分析指，由於PMI是環比指數，3月製造業PMI大幅回升，更多源於2月的低基數，並不意味著經濟同步改善。國家統計局做稱，通常當PMI連續三個月以上同向變化時，才能反映經濟運行的趨勢性變化。

責任編輯：蒯宇澄

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