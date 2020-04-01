【新冠肺炎】北京市：無症狀感染者出院標準 按照確診病例

內地新冠肺炎疫情形勢趨穩，防控無症狀感染者成為當前階段的關注焦點。北京地壇醫院表示，有無症狀感染者，並感染他人的病例確實存在，但仍無法確定目前具體發生率多少。北京市對無症狀感染者做了比較充分的準備，出院標準按照確診病例。

指出確實存在無症狀感染者 並有感染他人的情況

北京地壇醫院感染中心主任張福傑昨日在新聞發布會上介紹了無症狀感染者情況。張福傑介紹，近期有媒體報告有省份出現零散無症狀感染者，並感染他人。這種病例確實存在，國家衛健委新冠肺炎診療方案多個版本指出，無症狀感染者可能成為傳染源。目前具體發生率多少，仍不能確定，只有深入調查才能獲得準確結論。

【肺炎疫情】研究：有無症狀感染者核酸檢測轉陰 多日後再呈陽性

【肺炎疫情】內地公布1541無症狀感染者接受醫學觀察 提4招防控

【新冠肺炎】隱形患者成疫情反彈「計時炸彈」 內地明起天天公布無症狀感染者統計

【新冠肺炎】李克強：突出做好無症狀感染者防控 不允許瞞報漏報

他介紹了兩種情況，一種是確實沒有臨床症狀，二是症狀輕微並沒有引起自身注意。新冠肺炎最長潛伏期為14天，僅憑一次檢測是不能歸為無症狀感染者的。目前，北京地壇醫院收治的確診病例，以及文獻數據顯示，90%以上的確診病例有發燒症狀，但不是100%，有些人的症狀可以在幾日內消失。

無症狀感染者出院標準 按照確診病例

對於如何應對，張福傑表示，北京市對無症狀感染者做了比較充分的準備，包括對所有密切接觸者以及所有入境人員進行健康篩查和隔離醫學觀察，對疑似病例和確診病例及時治療，對無症狀感染者一經發現即納入臨床觀察和治療，出院後定期隨診。無症狀感染者出院標準按照確診病例，即連續兩次間隔至少24小時進行核酸檢測為陰性。出院後兩周覆查，核酸檢測結果為陰性，才可結束隔離回家休息。

【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知

【肺炎疫情】專家談無症狀感染者：感染後可14天不發病 病毒體內存留超3周

【新冠肺炎】媒體：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計

張福傑還提醒市民，對無症狀感染者北京已有部署，一旦發現均按照早發現、早報告、早隔離的要求嚴格管控。既不要過於恐慌，又不能麻痹大意。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

