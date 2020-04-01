【兩岸角力】大陸讓台以觀察員身分參加WHO大會？ 駐日使館：憑空杜撰

《日本商業新聞》日前引述中國駐日大使孔鉉佑指出，中方打算接受台灣以觀察員身分參加WHO每年大會，而且成為常態化。中國駐日使館發言人今回應稱，上述報道罔顧事實、憑空杜撰，對此感震驚和遺憾。

孔鉉佑27日在東京都的日本記者俱樂部，就中國和全球針對新冠肺炎疫情防控形勢及中日關係等發表演講，整場記者會也沒提到台灣被排除於WHO之外的問題，會後《日本商業新聞》記者就此事去詢問孔鉉佑。

▲ 日媒引述中國駐日大使孔鉉佑指，中方打算接受台以觀察員身分參加WHO大會

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上述記者聽完孔鉉佑的答覆後，記者向他重新確認：「也就是說台灣將來可以觀察員身份參加WHO，而且是常態化，這麼說對吧？」，對此，孔鉉佑回答說：「可以這樣說，因為相關各方已經朝這個方向討論，而且正調整了」。

上述報道又分析，今後關於台灣參加這個議題，中國打算調整方針，採取柔軟態度，以迴避國際社會批判。

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中國駐日使館發言人今就報道回應稱，個別日本媒體公然發布虛假消息，稱中方正研究同意台灣以觀察員身份加入世衛，我們對這種罔顧事實、憑空杜撰的報道感到震驚和遺憾。

麻生太郎批譚德塞：大量聲音說WHO應改成中國衛生組織回應稱，孔鉉佑在日本記者俱樂部舉行記者會，就新冠肺炎疫情形勢和中日關係等發表演講並回答記者提問，演講相關內容及記者會全程視頻已在使館和記者俱樂部官方網站公開發表。

回應指出，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在「一個中國」原則下通過兩岸協商作出安排，這是中方的一貫立場。

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根據中方同WHO達成的安排，台灣的醫療衛生專家可參加WHO相關技術會議，有需要時WHO專家可赴台灣考察或提供援助。

台灣能及時獲取WHO發布的全球突發公共衛生事件信息，台灣發生的突發公共衛生事件信息也能夠及時向WHO通報。這些安排都確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對。

回應強調，希望有關日本媒體秉持基本職業操守，遵守新聞價值底線，更多為疫情防控和中日關係發揮建設性作用。

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責任編輯：游昊雲

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