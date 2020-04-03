【中國口罩】中國每日生產多少N95口罩？副總理撰文披露：56萬個

內地新冠肺炎疫情轉趨穩定，中國工程院院士李蘭娟團隊已撤離武漢，稱武漢目前疫情「大局已定」、逐步向好之後，自1月22日起一直在武漢坐鎮的國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭則開始在湖北進行調研，赴咸寧市調研春耕生產和企業復工復產情況。

農工分時下地 開辟「綠色通道」

湖北為茶葉大省，孫春蘭先到黃荊塘村春茶種植基地，她指出，要在做好疫情防控的基礎上抓緊開展春耕生產，有序安排勞動力分時下地、分散幹活，又為農資運輸、勞動力流動開辟「綠色通道」，確保涉農生產資料供應充足。中央指導組隨後到湖北奧瑞金包裝和咸寧南玻光電玻璃了解生產情況。

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孫春蘭強調，當前是復工復產關鍵階段，要增強大中小企業協同復工復產動能，及支持優惠政策落實到位，全力以赴推動經濟社會發展快速平穩「重啟恢復」。同時要嚴格執行防疫規定，毫不放鬆加強返崗人員一人一檔健康管理，確保抗疫生產兩不誤。

▲ 國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭在湖北進行調研，赴咸寧市調研春耕生產和企業復工復產情況。

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N95口罩日產56萬 糧油儲備達30天

孫春蘭並在《求是》刊文，簡單總結抗疫情況，她透露，1月底，武漢市累計報告的確診和疑似患者已經超過1萬例，治癒率只有14%，但截至3月28日，治癒率已超過92%。

她表示，中醫藥是這次疫情防控的一大特色和亮點。指定湖北省42家中醫院作為定點醫院，中醫醫療隊整建制接管8個重症病區和江夏方艙醫院，其他方艙醫院都派駐4至8名中醫專家。湖北省中醫藥使用率、臨床治療總有效率都超過90%。

而在疫情暴發初期，防護服、N95口罩等嚴重短缺。不過，隨着1月29日當局趕赴有關企業部署迅速復工擴產，醫用防護服日調度供應量已從1月27日前的日均2.1萬件，增加到峰值2月29日的27萬件；N95口罩日調度供應量從1月27日前的日均7.2萬隻，增加到峰值3月1日的56.2萬隻，做到了醫療物資動態保3天、救治藥品標配10天、醫療設備按標準應配盡配、成品糧油儲備30天。

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責任編輯：伍樂

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