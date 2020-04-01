台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸

新冠肺炎蔓延全球，多國口罩供應短缺。台灣的蔡英文總統今天表示，基於人道考量，將捐贈1,000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予更多支持。值得注意是，疫情最先在內地爆發時，台灣限制口罩出口，引來大陸不滿。外媒指，台灣此舉可能激怒大陸，也讓疫情大流行下地緣政治的複雜性再次浮上台面。

蔡英文：願在口罩、藥物、技術協助國際社會

蔡英文今天表示，台灣疫情得到控制，受到國際社會的肯定，這個階段要打國際盃，跟其他國家一同區域聯防，全面抗疫，願在口罩、藥物、技術對國際社會提供協助。現在台灣每日可生產1,300萬片口罩，即將達到1,500萬片，將捐贈1,000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。

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據外媒稍早前報道，台灣將向歐盟捐贈數百萬隻口罩，數量可能超過大陸提供給歐盟的220萬個。報道提到，雖然歐盟遵守「一個中國」政策，但仍和台灣有「實質對話」。而為對抗疫情，歐盟也正積極尋求防護物資，對於台灣有意捐贈口罩更表達歡迎。不過一名歐盟官員也承認，「其中涉及敏感的中國問題」。

報道還指出，台灣捐贈口罩是「防疫外交」的一部份。台灣一直被排除在世界衛生組織（WHO）之外，不過仍積極利用迄今成功的防疫經驗，提升國際參與度。目前台灣跟美國、歐盟、捷克正在共商防疫策略，分享研究成果。台灣跟澳洲、美國也正在進行防疫物資的合作交換。

截至31日，台灣累計有322例確診，死亡5例。

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責任編輯：費風

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