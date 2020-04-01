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【中國口罩】法國沒收華僑6.13萬個口罩　中國寄來疑涉黑市炒賣

社會熱點 11:52 2020/04/01

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【中國口罩】法國沒收華僑6.13萬個口罩，中國寄來疑涉黑市炒賣。

新冠肺炎疫情全球蔓延，法國日前頒布禁止轉賣、也就是炒賣口罩禁令後，巴黎警方30日在在巴黎近郊93省聖德尼（Seine-Saint-Denis）的國際快遞UPS倉庫裡，查扣自中國寄來的3萬2500個醫療用口罩，前來提貨的2個人沒有醫療證明；另外在1間中國人的商店內，也查獲2萬8800個口罩，當地檢方已經啟動調查。

兩次行動共搗獲6.13萬個口罩，這些貨品被疑用作炒賣之用。

法警阻炒賣　法國民眾紛讚「幹得好」

法國媒體《巴黎人》（Le Parisien）報道，UPS的倉庫經理報案，稱收到來自中國的13個大包裹口罩，93省警局前往查看後發現數量多達3萬2500個，而前來提貨的人拿不出任何醫療身分證明，因此該批口罩當場被沒收，成為該地區查獲的最大宗被沒收的口罩，稍後由警方轉給當地地區衛生局（ARS），重新分配給有需要的醫療人員。

【口罩供應】10億個，THX～法國買天量中國口罩應急

【中國口罩】捷克媒體：中國僑商囤68萬口罩　欲炒賣給捷克政府

據報道，93省警局在推特證實該訊息，許多法國民眾紛紛讚說「幹得好」（Bon travail），有法國網友指出，在戰爭時期，總是有黑市販運者，這些人應該受到刑法的嚴厲譴責，希望所有想發災難財的人都得到應有的懲罰。事實上，巴黎當地檢方已經進行調查。

在法國的中國人想發災難財的似乎不止一個，報道指出，更早之前，巴黎警方在93省法蘭西島大區奧貝維埃（Aubervilliers）的1家中國批發商店發現2萬8800個外科口罩，據了解，該批口罩也是隨即遭到沒收，同樣交給當地的衛生局。

【中國口罩】荷蘭緊急回收60萬個中國製不合格口罩　中國大使這樣回應（更新版）

【中國口罩】BBC：中國欲以「口罩外交」  重塑受損大國形象

Aubervilliers與Saint-Ouen一樣，這裡居住着眾多的華人。

法國政府日前已經頒令禁止轉售口罩，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二（3月31日）訪問聖巴特勒米-德安久（Saint-Barthélémy-d'Anjou）1間口罩工廠「Kolmi-Hopen」時表示，4月底，法國生產的N95口罩與其他口罩，日產量可望達到1000萬個，希望在年底前，法國能夠在口罩生產方面達到完全自主。

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責任編輯：費風

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