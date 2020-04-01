【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）

▲ 美國華人圈近日熱傳短片，一名在佛羅里達州的華婦大量搜購口罩等醫療用品，還配上「買的太爽，都掃蕩光了一點沒給美國人剩」，引發大量網民討伐，有人留言指「難怪別人排華，自己造成」。該名華婦其後在個人微博上表示「無愧於心」。

美國新型冠狀病毒肺炎疫情持續爆發之際，美國華人圈近日熱傳短片，一名在佛羅里達州的華婦大量搜購口罩等醫療用品，還配上「買的太爽，都掃蕩光了一點沒給美國人剩」，引發大量網民討伐，有人留言指「難怪別人排華，自己造成」。該名華婦其後在個人微博上表示「無愧於心」，稱是「零利潤」、盡自己微薄之力幫助「同胞」。

網絡流傳短片所見，一名網名「大米樂兒」的華婦首先在一家超市推着放滿口罩的購物車，稱終於找到口罩「超開心的」，然後其車上也堆着一盒盒3M產品，她再到另一超市，又見放滿口罩的購物車，她非常興奮地說「他們還不知道限購的，趕緊埋單走人」，華婦說自己從佛羅里達州中部開了一個多小時到那裡，可能當地華人較少，所以「還不知道口罩的事」。

短片下方還配上文字寫道「買的太爽，都掃蕩光了一點沒給美國人剩，別別，一點不剩太過份了，給他們剩小包裝的了，卡車都要裝不下了，太開心了」。

【種族歧視】美國排華情緒殃及亞裔 緬甸4口家被刺傷父子毀容

【新冠肺炎】美籍華人遭歧視 包裹簽收被署名「新冠病毒」

【新冠肺炎】陳法拉轟特朗普種族歧視 王迪詩：你應放棄美籍以證愛國

網民轟還拍片炫耀：難怪別人排華

不少網民留言怒斥她的行為，批評她「影響國家安全、快遺返她、取消她的美籍」、「為什麼會有這種黑心華人」、「到底什麼教育才可教出這樣無同理心的人」、「難怪別人排華，自己造成」、「你可以買，但不要一下子買光，多沒公德心」、「這樣開心及愛國……為什麼要移民美國」、「其他人無口罩保護，她自己都好容易受感染」、「還拍片炫耀，簡直是恐怖份子」。

該名華婦其後在個人微博上表示清者自清、無愧於心，澄清購買日期是1月29日，有收款收據及代購朋友圈為證，快遞公司也可證明她在1月31日發貨後，再無郵寄口罩回中國。她指這是新冠疫情初期全球華人齊心合力採購口罩捐獻或代買；為了親朋好友或醫護人員或客戶保命。作為一個小代購，盡自己微薄之力幫助「同胞」，視頻中得意是因為終於買到口罩可以幫到更多人。

【種族歧視】瘟疫引爆多國「排華」亞裔當殃 美國警察鼓勵買槍自衛

【中美角力】美國頻發襲擊亞裔案 特朗普改口不提「中國病毒」

【新冠肺炎】瀋陽粥店掛橫額祝賀美日疫情 總公司急滅火 解僱涉事店長

澄清零利潤 因買到口罩幫更多人而得意

她還表示這是「零利潤」，沒想到疫情會發展成全球大流行，沒料到美國會變成嚴重疫區，也沒想到口罩出售後店家無法補貨現在短缺，「我的性格就是開玩笑，不是真不給別人留餘地，卻被人惡意醜化」，她稱全部口罩都郵寄回中國，現在她也沒有3M、N95口罩，只有前幾天買的一次性口罩。

不滿悉尼診所稱「武漢肺炎」 華女怒斥職員：不要賺我們錢還那副嘴臉

【中美角力】激化國家矛盾失策 戰狼外交風向變

英球星拍片諷疫情涉辱華 網民：說話前要用腦（有片）

有網民留言表示支持及感謝她為中國人買口罩、為國家貢獻，「買口罩又不犯法，排華的人就是你啥都不幹人家照樣心裡看不起黃種人，評論區要跟美爹道歉的自己滾，別代表華人瞎跪」、「這才是真相」。另有網民認為她「所謂的一個都不給美國人剩，是為了賺一點中國人的錢用這種民粹的話語來炒作」。該名華婦其後已關閉該帖文的留言功能。

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響