【社交距離】習近平考察浙江　婉拒民眾邀同坐船：人太多（有片）

內地新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩之際，國家主席習近平近日赴浙江省考察，他強調，目前防控不能夠麻痹，呼籲不要進行過多的聚集活動，「大家想看電影，就看網上的吧」！

而他昨到杭州西溪國家濕地公園時，有正在乘船觀光的遊客邀請他一起坐船，無戴口罩的習近平婉拒說，「我很想去，就是人太多了」。

【肺炎疫情】習近平考察疫情時戴不戴口罩 暗藏玄機

習近平考察浙江釋政治訊號：中國步入「後疫情」重建時期

據官媒報道，習近平昨日（3月31日）下午前往杭州城市大腦運營指揮中心，就杭州運用城市大腦推進城市治理體系和治理能力現代化進行考察調研。

談國家治理 習：收放自如是一種能力

他說：「現在防控還不能夠麻痹，還是不要進行過多的聚集活動。大家想看電影，就看網上的吧！還有球賽這些大型聚集活動，特別是在室內，還要控制。再有就是餐飲，掌握人數。」

他指出，「我到西溪濕地去了，那裡是預約。預約旅遊，現在一律要求在定額的30%，我覺得這些還都是需要的，這也是一個國家治理水準的表現」。

習近平強調，該管起來就能夠迅速地管起來，該放開又能夠有序地放開，「收放自如，進退裕如，這是一種能力」。

他早先到浙江安吉縣調研時也表示，疫情防控是國家社會治理體系、治理能力建設的一次大考，未來要舉一反三。他說，中國共產黨之所以成功，就在於不斷地吸取教訓，改正自己，完善自己。

習近平此前還曾赴寧波舟山港穿山港區碼頭、北侖大碶高端汽配模具園區，了解港口和園區企業復工復產情況。

習特通話暗藏政治密碼：中美不欲因疫戰攬炒

责任编辑：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響