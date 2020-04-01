  • 21°C
香港時間 : 2020401日 (三) 15:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國漁船與日本軍艦為何相撞？分析稱不排除中方故意

國情動向 12:30 2020/04/01

分享：

日本一艘軍艦與中國一艘漁船前天在東海相撞，事故正調查中；中央社引述軍事分析家說，不排除這次相撞是「中方故意的」，原因是日本軍艦過於接近中國近海，而該處也是解放軍敏感水域。

中國外交部發言人華春瑩昨在記者會上證實，前晚東海海域發生一起日本艦艇與中國漁船擦撞事故，一名漁民受傷，事故原因正調查。不願具名的軍事分析家今天向中央社記者說，從肇事地點看，相關日本軍艦靠近中國沿岸上海、寧波和舟山群島一帶。

中美關係緊張之際 日防衛省在宮古島新部署導彈部隊

麻生太郎批譚德塞：大量聲音說WHO應改成中國衛生組織

他說，這是敏感區域，解放軍東海艦隊司令部就在寧波，舟山群島也有眾多海軍基地，肯定有潛艇出沒。這位分析家說，一般外國軍艦不應該如此靠近他國近海，不明白日本軍艦為何如此靠近，更何況是如此敏感的區域。

他說，看來肇事區域也並非內地漁民的漁場，綜合相關訊息分析，這次中國漁船與日本軍艦在該處相撞，不排除是「中方故意的」。他猜測，當前中日關係正改善，中方或考慮到這個緣故，但又不能接受日本軍艦過於靠近中國近海，只好「採取這個手法」。

【兩岸角力】大陸讓台以觀察員身分參加WHO大會？ 駐日使館：憑空杜撰

【中美角力】美國亞太2航母爆新冠肺炎疫情　美智庫憂大陸乘時攻台

此外，華春瑩昨天說，肇事海域在中國浙江舟山以東的東海海域，事發海域位於中國近海，日本自衛隊艦艇在有關海域活動，並對中國船隻的航行安全造成影響，中方已就此向日方表達了關切。

另據內媒報導，肇事軍艦為日本海上自衛隊「島風」號驅逐艦，相撞後依然可以繼續行駛，但左舷後方受損。「島風」號驅逐艦是日本海上自衛隊「旗風」級驅逐艦的二號艦（共兩艘），該艦1988年服役，艦長150公尺、艦寬16.4公尺，滿載排水量為5900噸。

【中美角力】中美兩軍南海頻調動　BBC沙盤推演會否擦槍走火？

【中美角力】中美外交敏感時刻 美軍機今午逼近香港上空

【新冠肺炎】日本三大考量不對中國客落閘  但恐誤判抗疫形勢 

福岡一家四口滅門劫殺案 中國留學生為何變成死囚？

責任編輯：游昊雲

相關文章

中美關係緊張之際 日防衛省在宮古島新部署導彈部隊
2020/03/27
中美關係緊張之際 日防衛省在宮古島新部署導彈部隊
志村健新冠肺炎病逝　維基一度遭篡改死於「台灣肺炎」
2020/03/30
志村健新冠肺炎病逝　維基一度遭篡改死於「台灣肺炎」
【中國口罩】BBC：中國欲以「口罩外交」 重塑受損大國形象
2020/03/29
【中國口罩】BBC：中國欲以「口罩外交」 重塑受損大國形象
【兩岸角力】大陸讓台以觀察員身分參加WHO大會？ 駐日使館：憑空杜撰
今日
【兩岸角力】大陸讓台以觀察員身分參加WHO大會？ 駐日使館：憑空杜撰
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
今日
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
軍事 外交 中日關係 中國外交部 解放軍 中國 日本 日本海 海軍 潛艇

上一篇文章

【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉

下一篇文章

台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資
華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資
【口罩供應】10億個，THX～法國買天量中國口罩應急
【口罩供應】10億個，THX～法國買天量中國口罩應急
【肺炎疫情】鍾南山屢掀爭議 神話破滅？
【肺炎疫情】鍾南山屢掀爭議 神話破滅？
【新冠肺炎】英美批評隱瞞 華春瑩斥心虛推責：這「鍋」太大甩不出去
【新冠肺炎】英美批評隱瞞 華春瑩斥心虛推責：這「鍋」太大甩不出去
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
【新冠肺炎】英媒揭「憤怒直達英國最高層」 批中國發謠言兼限物資出口
【新冠肺炎】英媒揭「憤怒直達英國最高層」 批中國發謠言兼限物資出口