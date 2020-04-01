【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責

▲ 白宮連署網站近日出現一項請願案，呼籲美國總統特朗普就「隱瞞」疫情一事，向中國政府追究責任。請願案兩周獲得超過7萬人響應，預期能過10萬人門檻。

新冠肺炎全球肆虐，中國被指曾隱瞞疫情，但中方已多次回應、強調疫情訊息公開。白宮連署網站近日出現一項請願案，呼籲美國總統特朗普就「隱瞞」疫情一事，向中國政府追究責任。請願案兩周獲得超過7萬人響應，預期能過10萬人門檻。

中國官方已多次表明疫情訊息公開。中國國家主席習近平日前在G20談話中已表明，中國堅持公開透明，打響了一場抗擊疫情的人民戰爭。但國際上，部份輿論仍然不認同中國在疫情中的表現。

發起人：中國從一開始就對疫情隱瞞

這項請願案是由署名H.J.的人士，於3月16日在白宮請願網站發起，目的是呼籲特朗普就新冠肺炎疫情一事，向中國政府追究相關責任。

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發起人在請願案寫道，「由於中國共產黨政府否認，新冠肺炎疫情蔓延全世界」。發起人指控，中國打從一開始就對疫情隱瞞，壓低確診數字。

發起人表示，中國兩個月後才承認問題，但仍拒絕美國疾病管制暨預防中心（CDC）協助。除此之外，中國採取行動攻擊將病毒稱為「武漢病毒」的人士，並把疫情怪罪在美國頭上。

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發起人指出，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）說得很對，由於中國隱瞞疫情，讓全球少了2個月因應時間；對於隱瞞疫情與引發全球經濟衰退，「中國共產黨政府必須被咎責」。

根據白宮請願網站規定，請願案若能在30天內獲得10萬人連署，白宮官員將會在60天內回應。截至目前為止，請願案已有7萬多人連署，截止日是4月15日。

獲得10萬人連署 白宮官員要60日內回應

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情統計資料，截自發稿為止，美國的新冠肺炎確診達18萬8547例，死亡3899人，目前為全球最大疫區。

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多名美國參眾議員上個月也因不滿中國「隱瞞」疫情，接連提出決議案，指控中國政府蓄意散布假消息、淡化疫情嚴重性，並要求北京賠償受到疫情影響的國家。

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責任編輯：伍樂

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