英媒「解剖」華為P40系列旗艦手機：仍未擺脫美企零件

在美國圍堵下，中國通訊設備巨頭華為去年被美國商務部納入實體清單，限制美企供貨、無法預載Google軟件和服務。外界關注華為最新發布旗艦手機P40系列的軟硬件，是否已擺脫對美國元件的依賴，有英媒「解剖」後發現，來自美企的元部件比例創新低，但比例還没有降到零。

P40系列強打攝影功能，預計售6795元起；搭配自家的麒麟990 5G SoC旗艦晶片、更高速的5G能力和Wi-Fi 6 Plus，沒有Google Android系統及Service功能，改為採用全新的EMUI 10.1系統及華為HMS服務。

拆解對比去年3月發布的P30系列，發現華為P40的元部件主要採購自內地、台灣、南韓、日本等地，其中，NAND Flash記憶體剔除了美光（Micron），僅使用南韓三星（Samsung）生產裝置，不過，射頻前端（RF）模組依然出現Skyworks、Qorvo、高通（Qualcomm）這些美國企業的產品身影。

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外界相信主要因為RF模組的研發耗時耗力，華為暫時還沒有找到相比Skyworks、Qorvo、高通等巨頭之外更好的選擇。而這意味上述3家公司都在「實體清單」公布後，獲得與華為繼續商業合作的臨時許可。

此前，內地網絡也流傳一份P40系列供應商名單，內容指出P40 Pro四曲面螢幕是由京東方與南韓LG Display所生產、P40主鏡頭與P40 Pro/P40 Pro+全部鏡頭皆採用Sony打造的CMOS影像傳感器；鏡頭元件、相機模組、濾光片供應商包括大立光、順宇光學、歐菲光、立景（立訊精密）、水晶光電等。

另外，有台媒測試P40系列搭載Kirin 990 5G處理器性能，發現與高通Snapdragon 865存在一定距離。接受測試的P40 Pro，為 8 + 128GB版本，總分達到482457，其中CPU成績為153441、GPU成績為173021、MEM成績為85542、UX成績折算70453。Snapdragon 865總分則達60萬分。

華為在美許可證5月中到期；《路透》上月引述消息人士報道，美國政府高級官員已同意採取新措施，限制全球向華為供應晶片。

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責任編輯：孫民