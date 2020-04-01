【新冠肺炎】意大利華人抗疫有成 由被排斥翻身成為典範

意大利普拉托鎮的中國人兩個月前被視為是病毒的傳播者，更遭到侮辱和暴力襲擊，但現在他們卻因為提早採取嚴格的自我病毒防控措施被當作榜樣。

普拉托的中國人最初圍繞著紡織工廠而慢慢聚集，現在這里是意大利最大的中國人社區，有5萬名中國人住在這里，佔普拉托總人口的四分之一。

當地最高衛生官員伯蒂（Renzo Berti）說：「普拉托的中國人的表現比我們好得多，在普拉托的中國人中，沒有一例新冠肺炎的病例。」

【肺炎疫情】研究：有無症狀感染者核酸檢測轉陰 多日後再呈陽性

【肺炎疫情】1.5米社交距離原來不夠 美研究：要隔8米才能防感染

其實早在意大利傳出首例新冠病毒確診的三周前，普拉托的中國人社區就開始實施封鎖，當時有許多中國人過完新年假期回來，他們感覺疫情可能很快就會傳播到這裡。因此，當當其他意大利人如常生活時，普拉托多數中國人都待在家裡。

56歲的義大利葡萄酒出口商人周先生（Luca Zhou）在2月4日從中國飛回普拉托的家與妻子和28歲的兒子相聚，他當時就決定直接進入卧室隔離14天，「我們已經看到了中國所發生的一切，我們為自己、家人和朋友感到恐懼。」

他在隔離結束後，出外都戴口罩和手套，而街上其他少數中國人也這麼做，但意大利朋友卻用奇怪眼神看著他，又指出意大利當局並沒有特別的防疫措施。

【新冠肺炎】內地新研究：有病患排毒期長達49天 或為新亞型

【中國經濟】中行研究院料首季中國GDP負增長9.6% 全年增2.5%

事實上，在意大利關閉所有學校一個月前，當局就告訴從中國休假返回的學生可不用上課。伯蒂發指出，這些學生和他們的家人對這做法接受度很高。當政府建議他們自我隔離且接受遠程健康監測時，立刻就有360多個家庭，約1千3百人登記。

到了2月下旬和3月初，意大利疫情開始蔓延，一些仍保有中國公民身份的家庭甚至開始把孩子送回中國給親戚照顧。因為他們對周遭意大利人輕忽的態度和行為感到很震驚。

米蘭的餐廳老闆吳先生（Francesco Wu）是意大利企業聯合會（Confcommercio）的代表，他說2月份時就敦促意大利同行先暫時關門，不過當時沒人贊同，「當時沒人相信會發生這件事(疫情)……現在像特洛伊城在燃燒時，我們都被關在裡面了。」然而，華人的主動防控措施讓他們在疫情重災區逃過一劫。

【新冠肺炎】內地研究：A型血易受感染 O型血風險較低

【新冠肺炎】鍾南山團隊研究：中藥連花清瘟可抗新冠病毒

【新冠肺炎】研究稱約6成患者無症狀 或引起新輪疫情爆發

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響