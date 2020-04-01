【肺炎疫情】在英中國留學生 外交部明起派包機接回國（更新版）

*更新：中國外交部證實，明天（2日）增加臨時航班赴英國，接載有困難的海外學子歸國。

新冠肺炎蔓延全球，歐洲形勢不容樂觀，部份身處英國的中國留學生無法回國，引發家長擔憂。中國駐英大使館官網今早更新「中國公民領事協助」的資料，新增一項「責任承諾書」，被視為大使館即將安排包機，接載當地的未成年中國留學生回國。

其後，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上公布，考慮到當前英國疫情形勢以及當地中國留學生面臨的各種困難，外交部正在積極協調民航等部門，將於明天（2日）增加臨時航班赴英國，為確有困難的海外學子歸國提供便利。

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中國駐英大使館官網今早刊發《責任承諾書》，內容為「因新冠肺炎疫情導致學校停課，擬自願搭乘臨時商業航班回國」，家長需提供個人資料及填寫子女目前就讀於英國的中小學校，並自願承擔未成年子女回國過程中的任何風險，包括從住地到機場安全、飛行安全和機上感染風險。機票、隔離費用等由家長支付。

簽署人被要求鄭重承諾4件事，例如自願承擔未成年子女在回國過程中的任何風險，包括機上感染，均與中國政府、大使館及航空公司無關等。此外，簽署人還須承諾未成年子女將嚴格遵守目的地政府隔離措施，支付隔離費用，並在隔離程序完成後及時將子女接走。

不過，截至今日14:50，再次查閱中國駐英大使館官網時，此則信息已不可見。

據約翰霍普金斯大學公布數字，英國目前累計確診25,481例，死亡1,793例。北京日前將英國列為境外輸入高風險國家。

責任編輯：伍樂

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