【肺炎疫情】駐英使館將為未成年留學生包機回國？官網通知已不可見

新冠肺炎蔓延全球，歐洲形勢不容樂觀，部份身處英國的中國留學生無法回國，引發家長擔憂。據內媒，中國駐英大使館官網今日更新「中國公民領事協助」的資料，新增一項「責任承諾書」，外界認為大使館即將安排包機，帶中國未成年留學生回國。不過目前查證官網，此則信息已不可見。

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據內媒報道，中駐英大使館官網《責任承諾書》顯示，包機的乘客需目前就讀於英國的中小學校，因新冠肺炎疫情導致學校停課，擬自願搭乘臨時商業航班回國。家長自願承擔未成年子女回國過程中的任何風險，包括從住地到機場安全、飛行安全和機上感染風險。機票、隔離費用等由家長支付。

簽署人被要求鄭重承諾四件事，例如自願承擔未成年子女在回國過程中的任何風險，包括機上感染，均與中國政府、大使館及航空公司無關等。此外，簽署人還須承諾未成年子女將嚴格遵守目的地政府隔離措施，支付隔離費用，並在隔離程序完成後及時將子女接走。

不過，截至今日14:50，再次查閱中國駐英大使館官網時，此則信息已不可見。

據約翰霍普金斯大學公布數字，英國目前累計確診25,481例，死亡1,793例。北京日前將英國列為境外輸入高風險國家。

責任編輯：伍樂

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