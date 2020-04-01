  • 20°C
香港時間 : 2020401日 (三) 17:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】有人從頭到尾無症狀！隱形感染者病毒檢測　卻可持續三周陽性

社會熱點 17:04 2020/04/01

分享：

國家衛健委網站首次發布中國的無症狀感染者病例情況，公布檢測無症狀感染者130例。近期海外地區新冠病例大爆發，無症狀感染者的規模和傳播力成為中國近期的防控重點。專家指，有病人從頭到尾無症狀，但病毒血清陽性會延續三個禮拜。

無症狀新冠病毒感染者指的是，無臨床症狀（如發熱、咳嗽、咽痛等），呼吸道等標本新型冠狀病毒病原學或血清lgM抗體檢測陽性者。

【肺炎疫情】研究：有無症狀感染者核酸檢測轉陰 多日後再呈陽性

【肺炎疫情】內地公布1541無症狀感染者接受醫學觀察 提4招防控

香港大學醫學院院長梁卓偉3月底指，港大與廣東省最新研究顯示，隱形患者（無症狀感染者）可能佔總感染人數當中的40%。

此前的10天，3月20日世界頂尖學術期刊《自然》（Nature) 發表的文章稱，輕症或者無症狀感染者可能占所有新冠病毒感染者人數的60%。

中國媒體《第一財經》以「新冠無症狀感染者密接感染率與確診者無差異」為題報道了該研究。中國媒體《財新》援引上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏在3月27日一個研討會上的話稱，其團隊發現有病人從頭到尾無症狀，但病毒血清陽性會延續三個禮拜。

【肺炎疫情】專家李蘭娟團隊撤離武漢 提醒重視無症狀感染者

【新冠肺炎】李克強：突出做好無症狀感染者防控 不允許瞞報漏報

張文宏解釋說，無症狀感染意味著有相當多的人通過自己的免疫功能可以非常好地控制病毒，不像「沙士」會引起重症並導致死亡。

而在前一天的3月26號，中國國務院總理李克強3月26日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議時強調，「要高度重視防治無症狀感染者。」

目前中國多地區將防控重點放在境外輸入上，要求境外回流人士必須進行強制性隔離14天的防控政策。而另一方面，當防控重點落在防境外病例時，中國本土近期陸續出現無症狀感染者傳染案例。

中國河南省3月28日通報稱確診1例新冠患者。這名患者曾與無症狀感染者一同就餐三次。3月27日，1名甲狀腺疾病患者到湖北荊門市一醫院就診入院，3月28日經核酸檢測，結果為新冠肺炎陽性檢測者，診斷為無症狀感染者。

責任編輯：高青

【新冠肺炎】疫情反彈？援鄂疾控隊暫緩撤離 知情者：每日驗出多宗無症狀感染

【新冠肺炎】倫敦回內地留學生無症狀感染　曾於香港轉機

【新冠肺炎】鍾南山：淋浴器或傳播新冠病毒 無症狀患者也有傳染性

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

傳染病 疫情 李克強 高青 梁卓偉 冠狀病毒 沙士 肺炎 新冠肺炎 咳嗽

上一篇文章

【愚人節】南韓藝人金在中戲稱中招 中國網民轉憂為怒：真無聊

下一篇文章

【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】全球恐剩台灣沒有停課？ 外電點名讚成功
【新冠肺炎】全球恐剩台灣沒有停課？ 外電點名讚成功
【新冠肺炎】港大學者：內地實際感染人數逾23萬　是官方數字3倍
【新冠肺炎】港大學者：內地實際感染人數逾23萬　是官方數字3倍
【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門
【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門
【肺炎疫情】習近平考察疫情時戴不戴口罩 暗藏玄機
【肺炎疫情】習近平考察疫情時戴不戴口罩 暗藏玄機
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
保加利亞龍婆24年前預言新冠肺炎疫情？信不信由你
保加利亞龍婆24年前預言新冠肺炎疫情？信不信由你