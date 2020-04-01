【肺炎疫情】無症狀感染者  病毒檢測可持續三周陽性

國家衛健委網站首次發布中國的無症狀感染者病例情況，公布檢測無症狀感染者130例。近期海外地區新冠病例大爆發，無症狀感染者的規模和傳播力成為中國近期的防控重點。專家指，有病人從頭到尾無症狀，但病毒血清陽性會延續三個禮拜。

無症狀新冠病毒感染者指的是，無臨床症狀（如發熱、咳嗽、咽痛等），呼吸道等標本新型冠狀病毒病原學或血清lgM抗體檢測陽性者。

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香港大學醫學院院長梁卓偉3月底指，港大與廣東省最新研究顯示，隱形患者（無症狀感染者）可能佔總感染人數當中的40%。

此前的10天，3月20日世界頂尖學術期刊《自然》（Nature) 發表的文章稱，輕症或者無症狀感染者可能占所有新冠病毒感染者人數的60%。

中國媒體《第一財經》以「新冠無症狀感染者密接感染率與確診者無差異」為題報道了該研究。中國媒體《財新》援引上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏在3月27日一個研討會上的話稱，其團隊發現有病人從頭到尾無症狀，但病毒血清陽性會延續三個禮拜。

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張文宏解釋說，無症狀感染意味著有相當多的人通過自己的免疫功能可以非常好地控制病毒，不像「沙士」會引起重症並導致死亡。

而在前一天的3月26號，中國國務院總理李克強3月26日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議時強調，「要高度重視防治無症狀感染者。」

目前中國多地區將防控重點放在境外輸入上，要求境外回流人士必須進行強制性隔離14天的防控政策。而另一方面，當防控重點落在防境外病例時，中國本土近期陸續出現無症狀感染者傳染案例。

中國河南省3月28日通報稱確診1例新冠患者。這名患者曾與無症狀感染者一同就餐三次。3月27日，1名甲狀腺疾病患者到湖北荊門市一醫院就診入院，3月28日經核酸檢測，結果為新冠肺炎陽性檢測者，診斷為無症狀感染者。

責任編輯：高青

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