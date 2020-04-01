【新冠肺炎】美國據報有醫護因披露保護裝備不足　遭解僱

新冠肺炎衝擊全球醫療體系，美國據報也有醫護人員被噤聲。綜合美媒及外電報道，2名醫護人員因為分別在社交網站談論，和在電郵與同事提及所屬醫院的保護裝備不足而被醫院解僱。

消息指，華盛頓州一名急症室醫生表示自己3月27日被告知已被解僱，理由是他接受一家媒體採訪關於他在Facebook上的帖文，批評院方不適當分配防護裝備和檢測。

在芝加哥，一名護理人員傳電郵給同事，表示她在執勤時想戴保護性更強的口罩，結果就被開除。

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紐約也有醫療機構的員工收到警告，若未經授權向媒體發言，可能會遭受紀律處分，包括終止僱傭關係。

華盛頓州護理師協會發言人舒伯特（Ruth Schubert）表示，醫院要醫護人員噤聲，以維護醫院的形象。「這種做法很可惡。」

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傳統上醫院為了保護患者隱私，對媒體發言有嚴格規定，要求院內人員只能透過院方公關部門接受記者採訪。但舒伯特認為目前情況不同，醫護人員必須能夠將所在醫院內，照顧新冠肺炎患者真正的情況告訴公眾，讓其他醫護人員對即將爆發的疫情有所準備，並鼓勵民眾捐贈醫療裝備，特別是個人防護裝備。

內地醫生李文亮曾於去年12月底對外公布疫情，事後被指在互聯網發布不實言論，被武漢當局要求簽訓誡書。他於2月染病死亡後，國家監察委立案調查，結果訓誡書獲撤銷，公安局並向其家人道歉。

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責任編輯：伍樂

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