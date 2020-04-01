【肺炎疫情】內地1367無症狀感染者尚在醫學觀察 7成在湖北

內地爆發新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情以來，官方今日首次在每日疫情通報中，公布無症狀感染者數據。據官方通報，尚在醫學觀察的無症狀感染者，有7成是在湖北地區。

國家衛健委今日通報，昨日內地新增130名無症狀感染者，當日2宗轉為確診病例，302宗解除隔離。尚在醫學觀察無症狀感染者1367例，比前一日減少174例。累計無症狀感染者數量則未有公布。

據湖北衛健委公布信息顯示，昨日全省新增無症狀感染者47宗，當日1宗轉確診，為境外輸入病例；289宗解除隔離；尚在醫學觀察無症狀感染者有982例，這佔全國近71.8%。

【肺炎疫情】內地公布1541無症狀感染者接受醫學觀察 提4招防控

【新冠肺炎】隱形患者成疫情反彈「計時炸彈」 內地明起天天公布無症狀感染者統計

【肺炎疫情】無症狀感染者 病毒檢測可持續三周陽性

【肺炎疫情】研究：有無症狀感染者核酸檢測轉陰 多日後再呈陽性

上海醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏等人發文稱，無症狀感染者不會孤立存在，國內確診病例目前很少，因此國內無症狀感染者造成大面積社區傳播的風險較低。但國外輸入的無症狀感染者，若不加以嚴格篩查追踪，可能有較大風險造成社區傳播。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響