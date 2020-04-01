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【中國經濟】A股4月「開門黑」 滬指尾盤跳水跌0.6%

經濟脈搏 15:39 2020/04/01

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內地3月官方財新製造業採購經理指數(PMI)回升至擴張水平，表現勝預期，惟午後市場避險情緒升溫，內地股市在4月首個交易日衝高回落，滬指尾盤跳水收市跌0.6%。

分析認為，新冠肺炎疫情持續衝擊全球資本市場，股市信心的恢復需要時間。

財新製造業PMI回升 惟新訂單指數萎縮

財新/Markit今日公布，經季節性調整的3月中國製造業PMI回升至50.1， 較早的2個月的歷史低點回升9.8個百分點。不過新訂單、出口訂單和就業指數仍處在萎縮區域。

滬深兩市今日近乎平開，隨後震盪走高，創指、深成指漲幅均超1%，但午後指數持續回落，滬指率先倒跌，避險情緒升溫，截至收市，滬指報2734.52點，跌0.57%；深成指報9951.84點，跌0.1%；創指報1864.8點，跌0.38%。

【中國經濟】中國3月財新製造業PMI回升至50.1

【中國經濟】3月PMI反彈曇花一現？ 海外疫情衝擊外需 二季度不樂觀

【中國經濟】內地3月PMI大反彈至擴張 官方怎樣看經濟前景？

滬深兩市成交總額為5848億元（人民幣，下同），較上一交易日略有放量，其中，滬市成交2256億元，深市成交3592億元。

從盤面上看，行業板塊多數下跌，農業板塊領跌，零售、物流、醫藥、港口航運、汽車等跌幅居前；半導體、汽車零部件、電子等上漲。

【中國經濟】中行研究院料首季中國GDP負增長9.6%  全年增2.5%

【中國經濟】新基建難救燃眉之急  不宜寄予重望

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責任編輯：蒯宇澄

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