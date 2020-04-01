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【愚人節】南韓藝人金在中戲稱中招 中國網民轉憂為怒：真無聊

社會熱點 15:39 2020/04/01

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新冠肺炎蔓延全球，不少明星藝人亦中招。南韓藝人JYJ成員金在中今日在IG宣布確診，並為自己有機會傳染其他人而致歉，此消息在內地社交平台上立即引來網民陣陣擔憂。不過，發文約1小時後，金在中更新貼文改稱是「愚人節玩笑」，網民紛紛表示「不可以拿這個開玩笑」，「無聊」，「形象崩塌」。

金在中在內地擁有眾多粉絲（圖片來源：金在中IG）

南韓首位中招藝人？

金在中今日稍早前在IG上載一張全黑圖，宣布自己確診新冠肺炎的消息，並配文稱：

我感染了新冠肺炎病毒。

這是我無視了來自政府和周邊所有需注意的事項的疏忽。我個人的行動給社會整體帶來了多大的影響... 對因為我而被感染的人們表示抱歉。

「應該不會是我吧」這傻瓜般的判斷 造就了現在的我，我正在某醫院住院中，回想過去，我感愧交集。

想說的話太多了... 相見的人也很多...

金在中在內地擁有眾多粉絲，他中招的消息立即在微博上引起網民熱議。網民紛紛表示擔憂，希望他能康復，還稱讚他在中國疫情爆發初期就捐款抗疫。也有網民稱今天是愚人節，希望他只是在開玩笑，而不是真的中招。

網民認為不可拿病毒開玩笑（微博截圖）

隨後，金在中在IG上更新文字稱，自己沒有感染新冠肺炎，雖然有點過火但這只是愚人節的玩笑，短時間內收到了很多人的關心，更稱「需要將警惕性銘記於心」，表示自己甘願接受因這篇文章而受到的一切處罰，希望所有人健康。微博網民的評論則轉憂為怒，認為他的「玩笑」造成很大社會影響，「失去路人緣」，「白白讓這麼多人擔心」。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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