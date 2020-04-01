【肺炎疫情】美律師起訴中國隱瞞疫情  索償數十億美元

新型冠狀病毒肺炎引發美中外交口水戰，最近又延伸到法律界。美國佛羅里達州一家律所的律師最近代表5名美國原告起訴中國6名被告，要求民事賠償。原告代理律師表示，打這場官司在法律上可行。也有法律人士擔心，涉及兩個國家的官司存在法律障礙，可能會影響最終的結果。

據美國之音報道，羅根·埃爾特斯等4位佛羅里達州居民以及一家體育訓練中心3月13日向美國邁阿密聯邦法院遞交訴狀，對中華人民共和國政府、衛生部、民政部、應急管理部、湖北省政府以及武漢市政府提出控告。這是武漢新冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，首宗控告中國政府隱瞞疫情的民事求償案件。

5位原告共同委托伯曼法律集團（The Berman Law Group）代理他們打這場官司，索賠金額達數十億美元。

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佛羅里達州伯曼法律集團成立於2008年，該集團律師馬修·摩爾是原告的代理律師。馬修專門代理集體訴訟案子，從業超過10年。

這起集體訴訟的原告指控中國沒有能夠更迅速地通報及遏制「武漢肺炎」，或未能披露確切疫情數字，實際是在武漢市及鄰近地區製造了「相當龐大的病毒培養皿」，引發全球性新冠肺炎疫情。

這起訴訟指責中國被告方「從事超危險活動」，構成過失行為，給原告造成精神痛苦，構成公眾滋擾，被告負有嚴格責任。

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訴狀中表示，中國政府等這些「被告們」明知疫情很嚴重，卻為了鞏固經濟利益，隱匿疫情、低報確診數，進而拖延對疫情的防控。

摩爾律師說，中國和武漢的各種政府機構在信息公開之前就已經掌握了真實的信息，這些信息被壓制了，他們本可以采取一些步驟。特別是在武漢，這個事件本來可以得到阻止，防止這場大流行。現在它已經蔓延到全球，病毒在造成傷害。

摩爾律師在接受美國之音採訪時表示，這起集體訴訟官司的目的就是，要求被告方賠償因被告過失行為而給原告方造成的精神和經濟損失。

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這起集體訴訟涉及到的被告方是外國政府，訴訟行動是否可行？摩爾律師告訴美國之音，他代理的案子符合美國「外國主權豁免法」的規定，即，允許原告起訴一個影響他作為美國公民的外國獨立國家。

要贏得官司需要大量舉證。摩爾律師表示，他們的投訴主要針對隱瞞相關信息。如果事實證明武漢第一個病人的確是11月被確診感染了新型冠狀病毒肺炎，那麼武漢8名醫生1月初因討論肺炎疫情被訓誡就是一種壓制。 武漢市在1月18日舉辦了一個有4萬人參加的大型節日慶祝活動，要知道這種病毒很容易在人與人之間傳播，非常危險。

責任編輯：費風

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