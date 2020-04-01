【肺炎疫情】公共浴場群體感染引證：高溫不能阻新冠播毒

新冠肺炎病毒傳播途徑仍有許多謎團，香港有美容院傳播，內地有浴堂傳播。最新刊於《美國醫學會雜誌 (JAMA) Network Open》的江蘇淮安公共浴場病例研究顯示，在高溫高濕的環境下導致新冠肺炎 (COVID-19) 的新冠病毒（2019-nCoV）仍可有效傳播，換言之寄望天氣變暖後疫情會減低未必會成真。

新冠病毒與沙士病毒 (SARS CoV 1) 以及中東呼吸綜合症冠狀病毒 (MERS CoV) 關係密切，但其傳播率都比後兩種冠狀病毒高。現時已知新冠病毒會透過飛沫與身體接觸而感染，亦有可能透過氣霧 (aerosol) 傳播，而感染後的潛伏期平均為 3–7 天。

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為了解高溫高濕環境下， 新冠病毒的傳播會否受影響，中國團隊分析了淮安公共浴場小型爆發群組的9個病人染病途徑。浴場位於武漢市700公里外的淮安，面積約300平方米，氣溫為25–41°C，濕度約為60%，並設有泳池、淋浴和桑拿浴室。

該批病人年齡為24–50歲，年齡中位數為35歲。當中八人為浴場客人，一個則為浴場員工，全部都被送往淮安市第四人民醫院，並在1月25日至2月10日在該醫院接受治療。

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團隊表示， 1號病人此前曾到過武漢，於1月18日使用過浴場設施。翌日已發燒，並在一周後送院。

其餘2–4號、5 號、6–7號，以及8號病人，分別在同月19日、20日、23日與24日到過浴場淋浴、游水或焗桑拿，全部都在到過浴室後6–9日內出現包括發燒、咳嗽、頭痛、胸悶的新冠肺炎病徵。9號病人則一直在浴場工作，到1月30日才出現病徵。全部人住院期間均接受咽拭子樣本檢測證實感染。

報告指，過去的研究顯示高溫高濕的環境中，病毒傳播率會大大減弱，但研究結果卻顯示導致新冠肺炎的新冠病毒在類似環境下傳播率並無減弱跡象，為研究新冠病毒提供潛在的流行病學線索。不過，團隊強調研究未有浴場病人傳播途徑的詳細資料而有所限制。

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責任編輯：游昊雲

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