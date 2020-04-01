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【新冠肺炎】習近平：加大管理無症狀感染者 堅持外防輸入內防反彈 

國情動向 16:17 2020/04/01

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內地新冠病毒肺炎疫情趨緩，中共中央總書記、國家主席習近平近日在浙江考察時強調，必須牢牢堅持外防輸入、內防反彈，尤其要加大對無症狀感染者的管理。他又強調，要做好統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作，奮力實現今年經濟社會發展目標任務。

指經濟發展面臨挑戰 要推動產業優化升級

據官媒報道，習近平今日指出，經過一段時間艱苦努力，我國疫情防控形勢持續向好，境內本輪疫情流行高峰已經過去，但境外疫情正在加劇蔓延，我國面臨境外疫情輸入風險大幅增加。

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他表示，必須牢牢堅持外防輸入、內防反彈，防控疫情要強調再強調、堅持再堅持，始終保持警惕、嚴密防範，尤其要加大對無症狀感染者管理工作力度，繼續抓緊抓實抓細各項防控工作，精準落實到復工復產和社會生活各方面。

他指，要把嚴防境外疫情輸入作為當前乃至較長一段時間疫情防控的重中之重，增強防控措施的針對性和實效性，不能出現任何漏洞。 

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習近平指出，隨着境外疫情加速擴散蔓延，國際經貿活動受到嚴重影響，內地經濟發展面臨新的挑戰，同時也給加快科技發展、推動產業優化升級帶來新的機遇。要加強對國際經濟形勢的研判分析，及時制定有針對性的政策舉措，保持國際供應鏈暢通，保障各類經貿活動正常開展。要推出招引人才、促進創新的實招硬招，不斷深化供給側結構性改革。

此外，他又稱，要抓住產業數字化、數字產業化賦予的機遇，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設，抓緊布局數字經濟、生命健康、新材料等戰略性新興產業、未來產業，大力推進科技創新，着力壯大新增長點、形成發展新動能。

習近平29日還在寧波舟山港考察時強調，要未雨綢繆，積極應對和化解各國為抗擊疫情採取的各項限制性措施對貨物航運帶來的影響，促進我國出口貨物出得去、進口貨物進得來。

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責任編輯：伍樂

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