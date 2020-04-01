【肺炎疫情】美共和黨議員呼籲調查世衛：助北京掩疫情

最初在武漢爆發的新冠肺炎如今蔓延成全球大流行，國外輿論多有指摘中國抗疫不力引致疫情擴散，並批評世衛幫助中國隱瞞疫情。有美國共和黨參議員呼籲，對世衛協助北京隱瞞關鍵信息中所扮演的角色展開國會調查。

質疑世衛持續讚中國抗疫 成北京傀儡

據美國之音報道，繼多位美國國會聯邦議員表態，要求針對中國政府在隱瞞信息導致疫情蔓延全球而進行調查後，共和黨參議員里克·斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）再加碼。斯科特3月31日在聲明中表達了對世衛組織和北京政府之間長久以來關係的擔憂，並稱世衛組織沒有做到將適當的資訊從中國向外界傳遞出來。

▲ 美共和黨參議員里克·斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）（網上圖片）

「世界衛生組織的使命是向世界提供公共衛生信息，以便每個國家都能做出保護公民安全的最佳決定。在新冠病毒的問題上，世衛組織失敗了」，「他們需要為自己在傳揚不實信息和幫助中共掩蓋全球流行病方面所扮演的角色負責。」

特朗普也考慮勸民眾戴口罩 但世衛仍籲「無病不用戴口罩」

【肺炎疫情】世衛聲明罕稱「台灣」 強調台參與WHO由會員國決定

【新冠肺炎】習近平回信大讚譚德塞 支持世衛在抗疫發揮領導作用

【全球大流行】全球逾50萬人聯署促譚德塞下台 稱世衛「信中國」低估疫情

斯科特在聲明中列舉多項事件，懷疑世衛組織已淪為北京當局的傀儡，包括世衛組織持續稱讚中國應對新冠病毒疫情的表現和透明度，即使中國官員注意到了其應對疫情的問題，世衛組織仍同樣表示稱讚。

多位議員對世衛表示不信任

前美國國家安全顧問約翰·博爾頓（John Bolton）在斯科特發出聲明後不久立刻在其推特上發文表示支持。此前，眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥克爾·麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）也對世衛組織在此次疫情中扮演的角色表示了不信任。

世衛再批特朗普：討論「中國病毒議題」 分散抗疫注意力

【新冠肺炎】中國本土病例0新增 世衛譚德塞：了不起的成就

【新冠肺炎】世衛高層再讚中國：全世界欠了武漢人一份情（有片）

【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大 他們失去部份人信任

麥考爾認為，世衛總幹事譚德塞來自埃塞俄比亞，而中國在埃塞俄比亞投了好多錢，「我知道世衛組織有些薄弱，被削弱了，但在是否盡責的問題上，我認為他們這次做得不夠好。因此我們不會給他們一張好的成績單。」

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響