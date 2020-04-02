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內地樓市突然發狂  真回暖還是假陽春？

經濟脈搏 11:46 2020/04/02

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樓市似乎率先重新冠疫情中恢復過來，各大城市「日光盤」再現，廣州有樓盤一秒鐘賣出6套房，不少投資客蠢蠢欲動，在貨幣寬鬆預期的推動下，樓市是否成為避險首選？

近期，廣東多個城市樓市迅速反彈。廣州增城萬科城首次開盤，15秒售出92套，平均每秒售出6套房，深圳的萬科星城項目，全部房源也在7分鐘全部售罄。龍湖地產CEO邵明曉在業績會上專門提到了旗下一個項目的「戰績」︰311套房源，10分鐘內搶光。

廣州樓盤 15秒售出92套房

事實上，樓市回暖已經是全國現象，隨着售樓處陸續開放，不少地區出現排隊戴口罩看房的景觀。網易房產數據中心數據顯示，3月下半月，廣州、青島和西安三城，成交量約為去年3月周均成交水平的128%、125%與116%，其中，上周廣州一手樓網簽成交1779套，環比上升26.62%。

疫情之後樓市突然熾熱，令不少人想起2003年SARS之後的迅速反彈，希望能再次在危機上抄底，現在的行情，到底是機遇還是陷阱？

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經濟下行 中長期樓市上漲動力不足

業內人士認為，這一波樓市回暖，主要有三方面因素。第一，三四月份原本就是樓市傳統旺季，今次因疫情遏抑兩個月的剛需集中釋放，以及地產商為緩衝疫情影響推出不少優惠措施，成就了加強版「小陽春」。第二，疫情之前當局已全面放開落戶，不少城市已對優秀人才作出配套的限購鬆綁，成為樓市上行的政策支撐。第三，危機時代全球貨幣寬鬆，在貨幣進一步寬鬆的預期下，居民槓桿有進一步增加的空間，買房成為比較好的選擇之一。

不過，雖然新冠疫情看似複製了SARS，但兩次危機最根本的不同是經濟所處週期位置，2003年中國剛剛入世，經濟正處於快速上升期，因此快速來去的SARS僅僅是一個插曲，反而成為入市機會。但這次疫情之前，內地經濟已連續下行多年，加之目前疫情已經演變為全球災難，何時結束尚不可測，甚至隨着出現病毒變異跡象可能成為長期頑疾，疫情疊加下行，難以對樓市有強勁支撐。雖然當局處於刺激經濟目的可能短期鬆綁樓控，但從中長期看，內地樓市上漲動力不足，若以投資樓市避險，當需慎之又慎。

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