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內地樓市突然發狂  真回暖還是假陽春？（訂戶專享）

經濟脈搏 17:54 2020/04/01

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樓市似乎率先重新冠疫情中恢復過來，各大城市「日光盤」再現，廣州有樓盤一秒鐘賣出6套房，不少投資客蠢蠢欲動，在貨幣寬鬆預期的推動下，樓市是否成為避險首選？

...

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