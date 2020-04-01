內地樓市突然發狂 真回暖還是假陽春？（訂戶專享） 經濟脈搏 17:54 2020/04/01 分享： 樓市似乎率先重新冠疫情中恢復過來，各大城市「日光盤」再現，廣州有樓盤一秒鐘賣出6套房，不少投資客蠢蠢欲動，在貨幣寬鬆預期的推動下，樓市是否成為避險首選？ ... 相關文章 【中國經濟】新冠疫情催化 內地下一個風口是甚麼？ 2020/03/30 【中國經濟】新冠疫情催化 內地下一個風口是甚麼？ 【中國經濟】人行下調7天逆回購利率 馬駿：仍有充足貨幣政策空間 2020/03/30 【中國經濟】人行下調7天逆回購利率 馬駿：仍有充足貨幣政策空間 【中國經濟】人行馬駿倡今年不再設GDP增長目標 2020/03/31 【中國經濟】人行馬駿倡今年不再設GDP增長目標 【中國經濟】3月PMI反彈曇花一現？ 海外疫情衝擊外需 二季度不樂觀 2020/03/31 【中國經濟】3月PMI反彈曇花一現？ 海外疫情衝擊外需 二季度不樂觀 【中國經濟】中國3月財新製造業PMI回升至50.1 今日 【中國經濟】中國3月財新製造業PMI回升至50.1 疫情 經濟 成交 地產 口罩 中國 萬科 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入