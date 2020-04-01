【肺炎疫情】歐洲有城市轉舦  學中國等要求強制戴口罩

歐美新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，但為是否應全民戴口罩仍不斷爭拗。隨著疫情愈來愈嚴重，美國總統特朗普也稱考慮籲全民戴口罩。最新是德國城市耶拿要求民眾在特定的公共場所佩戴口罩，這也是是德國第一個強制民眾在公共場所必須佩戴口罩的城市。

《央視新聞》報道，德國東部城市耶拿於當地時間31日公佈消息稱，當地政府準備用一周的時間逐步引入在超市及公共交通等人員流動頻繁場所配戴口罩的義務，以遏制新冠肺炎疫情的迅速蔓延。由此，耶拿將成為第一個要求民眾戴口罩的德國城市。

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耶拿市政府表示，該舉措可以保護市民在公共場合的健康安全。市政府對與護理、醫療等行業相關的人員，準備了基本的口罩儲備。對於買不到口罩的普通民眾，政府呼籲大家自行縫製可護住口鼻的口罩或者使用圍巾替代。

路透報道也指出，一周內，在耶拿的商店、公共交通工具和公共建築物內都將被要求佩戴口罩。

過去兩周，德國新冠疫情快速爆發，各州採取了關閉學校、飯店、酒吧及禁止公眾集會等措施應對疫情，但病例和死亡人數仍在快速上升。德國耶拿市目前有119例新冠肺炎確診病例，該市決定效仿奧地利的做法，採取進一步的措施來保護市民健康。

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部分歐洲國家也要求民眾戴口罩。據《新華社》報導，奧地利首先於30日要求民眾從4月1日起到超市購物時必須戴口罩。該國總理庫爾茨表示，奧地利是西歐第一個要求民眾戴口罩的國家，此舉不符合當地文化習慣，但從亞洲國家的經驗看，戴口罩對防止病毒在空氣中傳播具有重要作用，民眾必須做出適應性改變。

事實上，有不少醫學界研究指，戴口罩有助阻隔病毒傳染。一個例子是，捷克實施強制性口罩法，從3月18日開始，捷克強制要求在公共場合戴口罩。到目前為止，捷克只有2279例新冠肺炎確診病例，使其成為歐洲感染率最低的國家之一。

據美國約翰斯．霍普金斯大學的統計，截至北京時間3月31日晚，德國累計確診新冠肺炎患者67051例，死亡病例682例。

責任編輯：費風

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