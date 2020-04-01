【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰　趙立堅神隱26日暗藏玄機

▲ 新冠肺炎全球蔓延嚴峻時刻，中國外交部發言人趙立堅在社交媒體拋出「美軍播論」，一度把中美關係推向崩盤邊緣。

新冠肺炎全球蔓延嚴峻時刻，中國外交部發言人趙立堅在社交媒體拋出「美軍播論」，一度把中美關係推向崩盤邊緣。值得注意是，儘管事件燃燒不已，但主角趙立堅截至昨日（1日）晚間卻已26天沒有露面，他的神隱引來蜚短流長，為疫情下的中國政經大局、乃至大國角力，陡添詭異氣氛。

趙立堅今年2月24日才正式以中國外交部新聞發言人的身份現身，但他履新僅約2星期，在上月6日主持例行記者會後，便再沒有真身亮相；期間，便發生了震撼中美關係的「美軍播毒論」事件。

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事緣趙立堅12日晚在Twitter認證帳號發布視頻，內容為美國疾控中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）在眾議院聽證會上承認，死於「季節性流感」的人裏，有些在死後被檢測出新冠病毒陽性。

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趙立堅在配文稱，「美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」。

他隨後又以英文發布多條推文談論此事，並轉發來自加拿大一家研究機構的文章，該文章稱，新冠病毒原始來源可能是美國的一家軍事實驗室。

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此番言論無異於質疑美軍在去年10月武漢舉行的世界軍人運動會，把病毒傳到中國。由於趙立堅掛著中國外交部發言人的職銜，這番言論引爆中美外交風波。

隨後便發生美國傳召中國大使表達不滿、美國國務卿蓬佩奧指控中國「散播虛假訊息」、再到總統特朗普以「中國病毒」之論反制，中美緊張關係火上澆油，在此不贅言重覆。

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觀察者指，要注意一點是，中美元首曾在3月27日通話，雙方同意合作抗疫，令中美這場風波稍為降溫，但趙立堅至今仍未露面。

中國駐美大使崔天凱 與趙立堅不同調

在此敏感時刻，趙立堅只在上月22日再以英文發布，質疑零號病人是什麼時候在美國出現，似仍在暗示病毒不排除來自美國；但自3月6日例行記者會後，作為「國臉（代表國家發言人）」的他，至4月1日晚已26天沒有真身露面；如至今日（2日）下午仍未現身，則已27日未現身。輿論場對此有不少傳聞，但都不可盡信。

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而中國駐美大使崔天凱日前接受AXIOS和HBO的採訪，指出研究新冠病毒源頭應是科學家的工作，而不是由外交官或記者進行揣測，更表明趙立堅稱病毒或來自美軍，屬於瘋狂的言論。他又強調，自己的意見才是代表中國國家元首。

事態的發展如何，一切要由時間驗證。

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本報記者：程國知

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