【新冠肺炎】深圳研究：「兩輕」康復者易復陽　惟不等於復發

內地新冠肺炎疫情趨緩，惟外界關注無症狀感染者，以及康復患者「復陽」是否有傳染性甚至會引發新一波疫情。深圳市第三人民醫院劉磊教授和張政教授團隊就在該領域進行了探索和總結，認為「復陽」患者均無病情加重，而且暫無傳染性，並不是疾病的復發或二次感染；並揭示容易復陽的患者有兩輕：原臨床症狀輕、年齡輕。

原臨床症狀輕、年齡輕 容易復陽

有關團隊的研究分析了262名康復出院患者的人口學、流行病學和臨床特徵，在定期隨訪、每周鼻咽拭子和肛拭子採樣檢測核酸後發現，截止3月10日，先後有38名患者復陽。研究結果3月31日在MedRxiv在線發表。

研究顯示復陽患者有顯著的「兩輕」特徵：

原臨床症狀輕： 幾乎所有復陽者集中在原輕型、原普通型患者，而原重型患者中尚未發現「復陽」

幾乎所有復陽者集中在原輕型、原普通型患者，而原重型患者中尚未發現「復陽」 年齡輕：小於14歲幼兒、兒童佔同齡復陽患者比例為35%、14至60歲患者比例為16%，而大於60歲以上的患者發生復陽少見。其他如有否湖北旅居史、應用激素治療及抗病毒藥物等似乎並不影響康復患者復陽

【新冠肺炎】武漢一家三口全部復陽 專家稱或存「假治癒」

【新冠肺炎】武漢出院患者需隔離觀察28天 檢測復陽要入院

【肺炎疫情】研究：有無症狀感染者核酸檢測轉陰 多日後再呈陽性

暫顯示無傳染性 須擴大樣本觀察

復陽患者再次入院隔離治療時，都沒有發現疾病進展或加重的證據；而目前，尚未發現與復陽患者密切接觸的21人有感染新型冠狀病毒的跡象，這些人的核酸檢測全部陰性，亦無相應的臨床症狀。

所有復陽者檢測血清中抗SARS-CoV-2特異性抗體都呈現陽性，且病毒載量低，部分患者未培養出新冠病毒。這意味目前研究的復陽患者無傳染性。研究團隊將進一步擴大樣本量，密切觀察相關病例的傳染性。

▲ 盡管目前尚不清楚復陽原因，但該團隊研究顯示所謂復陽並不是疾病的復發或二次感染，可能是之前感染的病毒核酸仍然存在於康復患者體內，並未被完全清除。

【新冠肺炎】中國真的成功控制住了新冠疫情嗎？

【新冠肺炎】鍾南山：淋浴器或傳播新冠病毒 無症狀患者也有傳染性

【肺炎疫情】醫生解「復發」之謎 新冠病毒根本像沙士＋愛滋病

尚不清楚復陽原因 或試劑敏感偏低

盡管目前尚不清楚復陽原因，但該團隊研究顯示所謂復陽並不是疾病的復發或二次感染，可能是之前感染的病毒核酸仍然存在於康復患者體內，並未被完全清除。

該團隊指出，康復患者出現復陽的原因很多，包括採樣的部位和方法、病毒在體內殘留的載量、核酸檢測試劑盒的靈敏度和靶標等相關。不過研究團隊發現，檢測試劑敏感性偏低或是導致復陽的重要原因。

【新冠肺炎】武漢一36歲患者康復後再發病 最後竟猝死（更新版）

【新冠肺炎最新疫情】內地首公布無症狀感染者：昨增130宗 尚在醫學觀察1367宗

【肺炎疫情】鍾南山料內地疫情不會出現第二波高峰

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響