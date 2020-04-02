全球鎖國外需崩塌 中國復甦路漫漫

新冠肺炎疫情蔓延全球，環球經濟衰退成定局，惟本周公布的3月份中國官方製造業PMI指數和財新PMI指數與上月相比雙雙大幅回升，重上50榮枯線。數據公布時，一度為亞太股市打了一劑定心針。

不過，事實上，連中國官方也不認為數據代表中國經濟景氣回升。國家統計局官員評論表示，3月份PMI回升，並不能代表中國經濟運行已經恢復正常水平，更多反映的是企業復工和經營狀況有所改善。



雖然中國的新冠疫情趨緩，但在新冠疫情席捲全球，世界經濟受到嚴重衝擊形勢下，中國外貿企業、跨境電商感受到的是危機重重。

歐美店舖紛關閉 中國復工訂單在哪裏？

尤其是，隨着海外疫情的加重，歐美出現了門店關閉潮，僅如美國零售業在一周內就關閉近5萬個門店，至少90個全國性零售商處於虧損狀態，阿迪達斯（Adidas）、耐克（Nike）等多個知名運動服飾品牌宣布關閉在歐美的多家門店。

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以與全球200多個國家和地區有貿易往來的「世界超市」浙江義烏為例，此前每天有800多萬個包裹發往全球各地，歐美市場是義烏跨境電商的重要市場，但現在義烏的供應商據報被取消了4月底之後全部的定單。在歐美地區需求佔近四成出口額的廣東東莞，已出現外貿企業老闆「跑路」現象，諸多企業已暫停生產或招工計劃 。

中歐國際工商學院教授許小年在最新的演講中表示， 目前所說的復工率其實沒啥意思，定單在哪裏呢？產能可開動了，沒有定單是沒有用的。



許小年說，現在開工的都是過年前的定單，「4月份定單會馬上銳減，經濟活動進入半停滯，那作為第一大製造國，國內市場無法消化。」

他還認為，現在網上議論國際疫情的很多說法「愚昧」，他們的疫情一天不結束，中國就沒定單，工人沒有工資就沒有消費，「後半段我們跑不了，要陪着全球走完防疫的全程。世界經濟恢復正常，中國才能正常。」

許小年說︰「我們服務業遭受重挫，前兩個月工業產出下降13.5%，消費品下降25%，服務業重災區。一季度負增長是定局。我認為小於零，估計二季度也是負增長，衰退周期一定超過2008年危機。」

企業應收縮自救保就業

「我們無法關起門來自己玩。我們不僅缺糧食缺石油，我們缺市場，我們缺定單。我們的人均GDP是美國的1/5，歐洲的1/4，國內的購買力支不了我們如此龐大的製造能力。」他說，「我們還缺原材料，特別是技術含量高的基礎原材料，必須從韓國從日本、德國進口。我們缺技術，關起門來技術無法快速發展。」

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在全球抗疫過程中，他認為，企業唯一要做的就是要收縮，救企業。企業還在就有希望。一旦倒閉了就會很困難。尤其是中小企業佔城鎮就業的80%，保住他們就是保住社會穩定。

本報記者：嚴正

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