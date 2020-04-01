【肺炎疫情】布拉格市長感謝台灣贈呼吸機 稱「中國物資要錢買 不是禮物」

新冠疫情疫情持續蔓延，多國醫療物資短缺，這意外成了兩岸角力場。據報台灣致贈呼吸機等醫療物資給捷克，獲捷克外長、布拉格市長致謝，後者並將台灣與中國比較，指中國運來的醫療物資是捷克用錢換來，既非禮物也非人道救援。

另外，台灣積極推動「抗疫外交」，今日與捷克發表聯合聲明，建立防疫夥伴關係，合作領域包括快篩檢測試劑、疫苗與藥品的研發生產，並就醫療物資暨設備等進行交流，建立多面向的防疫醫療合作架構。台灣駐捷克代表處表示，聯合聲明是台灣與歐洲國家為對抗新冠肺炎所簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力獲國際認同。

台灣與捷克建立防疫夥伴關係

捷克傳媒報道，捷克外長派提賽克（Tomáš Petříček）表示，為協助捷克對抗新冠肺炎，台灣將捐贈25部呼吸機和100套醫用防護口罩給捷克，預計下周醫院即可收到。他對此致謝，強調現在團結很重要。

布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）則在Facebook表示，台灣打算捐贈的25部呼吸機，其中9部可望送到布拉格的醫院。

他表示，台灣控制了疫情，他3月初從台灣獲得詳細的抗疫資料後，馬上轉交給捷克衛生部門參考，又稱讚台灣是患難見真情的真朋友。

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他又將台灣與中國比較，指出台灣送來的呼吸機是禮物，中國運來的醫療物資則不算是禮物，而是捷克用納稅人的錢換來，因此稱不上是非禮物，也非人道救援。

此前，中國運送大批防護衣、口罩等醫療物資到捷克。而捷克亦向中國採購快篩試劑，但傳出錯誤率高達80%，捷克衛生官員隨後表示，已知有錯誤率，但只有20%到30%。中方引述 捷克第一副總理兼內務部長哈馬切克也表示，有關情況是由於捷方人員使用方法不當所造成。 中國相關公司亦澄清，並提醒捷方檢測時須嚴格按照有關說明規範操作。

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值得注意，賀瑞普被形容對台灣友好。去年10月，布拉格因「一中條款」爭議，解除與北京姊妹市關係。今年1月，布拉格與台北締結為姊妹市，上海隨即解除布拉格的友城關係。

責任編輯：伍樂

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