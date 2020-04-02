【張國榮逝世17年】羅家英微博悼張國榮  遭內地網民質問：為何不記住人民子弟兵

▲ 4月1日是歌手及演員張國榮逝世17周年，社交媒體有大量悼念張國榮的帖子。

4月1日是歌手及演員張國榮逝世17周年，社交媒體有大量悼念張國榮的帖子。作為張國榮生前好友的羅家英也在微博貼圖，寫上「我們一起懷念哥哥（張的暱稱）」。詎料惹來一些內地網民指責，原因是時值新冠肺炎疫情嚴峻，質疑羅家英哥為何不記住人民子弟兵、醫護人員、警察」等。

羅家英當天清晨在微博的貼文寫道，「每年的今日，我們一起懷念哥哥，天堂上好嗎？」但有網名為「愛國兔」網民隨即留言，指現時武漢肺炎疫情嚴峻，與其花時間懷念，更應該記住「人民子弟兵」、消防員、醫護人員等，有人批評在中國抗疫期間，「英叔貌似什麼發言都沒有。」

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面對這種指責，羅家英似乎動氣了，其後再出post稱「微博真的不要發了，這麼多年，4月1日懷念一下張先生，也給人罵了，唉！說也不是，不說也不是，我也買了一些口罩送到湖北呢，也是一點心啊！也沒有必要去講吧，也鼓勵香港粵劇藝人用粵曲唱了一些打氣歌，你知嗎？」

許多網民也不值「愛國兔」這種事事政治化言論，指「譁眾取寵之人無須理睬」、「不要理會這些鍵盤俠」，也有網民表示共鳴「我也很想念哥哥」、「永遠懷念張國榮」。

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據了解，早前在吉隆坡拍攝網劇的羅家英，由於劇組在疫情下停工，上星期已回港避疫，抵港後正在家居隔離14日。根據其妻子汪明荃的 IG 貼文，可見羅家英近日在家拉二胡、看書、打太極等，亦有與學生透過電話授課，教唱古曲。

責任編輯：伍樂

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