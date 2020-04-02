  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 12:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情　特朗普：中方數字似乎有點樂觀

國情動向 10:50 2020/04/02

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，美國彭博通訊社引述情報部門機密報告稱，中國曾隱瞞新冠肺炎感染與死亡人數。美國總統特朗普對此回應指，中國的數字「似乎有點樂觀」。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國彭博通訊社引述情報部門機密報告稱，中國曾隱瞞新冠肺炎感染與死亡人數。美國總統特朗普對此回應指，中國的數字「似乎有點樂觀」。至於中國開始協助其他國家防疫，他則樂觀其成。

彭博引述美國3名官員透露，該國情報機構在給白宮的一份機密報告中得出結論說，中國隱瞞新型冠狀病毒疫情的嚴重程度，並少報了病例及死亡總數。

【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責

習近平與特朗普通電話 中美就新冠疫情緊密合作

上述官員要求不公開身份，因該報告保密，他們也拒絕透露其中細節。他們說，重點是中國公佈的病例和死亡情況刻意不完整。兩名官員透露，該報告得出的結論是，中國的數字是假的。

白宮和中國駐美國大使館，都沒有立即回應彭博社的置評請求。

特：我不是中國的會計師

特朗普今天在白宮召開防疫記者會被問及此事時表示，他還沒有看到報告，但認為中方數字「似乎有點樂觀」（appeared to be a little bit on the light side）。至於中國的數字是否屬實，他沒有明說，僅表示「我不是中國的會計師」。

【美國疫情】特朗普質疑中國數字　回應美國確診人數變全球第一

【中美角力】特朗普接受FOX訪問：我決定不再用「中國病毒」

特朗普也表示，他和中國國家主席習近平並沒有討論太多和確診人數相關的事，而是放在中國的因應措施與方法。

他重申和習近平關係良好，也強調美中簽訂第一階段貿易協定，中國同意將購買2500億美元美國商品，其中包括500億美元的農產品，雙方都想遵守這項協議。

【新冠肺炎】美專家：「中國病毒」一詞不當  特朗普經常亂噏

世衛再批特朗普：討論「中國病毒議題」　分散抗疫注意力

在被問到中國透過宣傳對其他國家提供援助，企圖取得國際領導地位時，特朗普說，許多國家確實疫情險峻，如果中國協助他國，他樂觀其成。

也出席記者會的美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）則表示，無法確認任何來自中國的數字，沒有方法可以確認。

【中美角力】美國頻發襲擊亞裔案　特朗普改口不提「中國病毒」

【中美角力】特朗普與習近平通電話談疫情：我對中國有點不滿（有片）

至於中國數字的真實性，歐布萊恩表示，包括中國社群媒體報道、還有在中國的少數外籍媒體都有許多公開報告討論可以參考，但「我們無法確認任何數字」。

疫情於2019年末在中國的湖北省開始爆發，但約翰·霍普金斯大學匯編的數據顯示，該國公佈的感染病例和死亡病例僅分別約為82000例和3300例。相比之下，在全球公開報告的最大疫情國美國，感染病例超過189,000例，死亡人數逾4,000。

【中美角力】特朗普稱「中國病毒」説法沒歧視 批中國沒及時通報疫情

【中美角力】特朗普再批中國隱瞞疫情 耿爽反駁：1月3日已開始定期通報

【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確　中方才是「污名化」美軍

【全球大流行】特朗普推文談新冠肺炎疫情 首稱「中國病毒」

【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【肺炎疫情】加官員堅持無病不需戴口罩 大部分華人懶理
2020/03/31
【肺炎疫情】加官員堅持無病不需戴口罩 大部分華人懶理
【新冠肺炎】又是達爾文式抗疫！ F1紅牛車隊顧問曾建議車手主動感染病毒以獲免疫
2020/04/01
【新冠肺炎】又是達爾文式抗疫！ F1紅牛車隊顧問曾建議車手主動感染病毒以獲免疫
【新冠肺炎】隱形患者成疫情反彈「計時炸彈」　內地明起天天公布無症狀感染者統計
2020/03/31
【新冠肺炎】隱形患者成疫情反彈「計時炸彈」　內地明起天天公布無症狀感染者統計
【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門
2020/04/01
【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門
【肺炎疫情】有人從頭到尾無症狀！隱形感染者病毒檢測　卻可持續三周陽性
2020/04/01
【肺炎疫情】有人從頭到尾無症狀！隱形感染者病毒檢測　卻可持續三周陽性
傳染病 疫情 特朗普 習近平 中國 美國 白宮 新冠肺炎 全球大流行

上一篇文章

【肺炎疫情】歐盟執委會主席公開發推特 感謝台灣捐560萬口罩

下一篇文章

【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）
習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸
台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰　趙立堅神隱26日暗藏玄機
【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰　趙立堅神隱26日暗藏玄機
【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責
【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責