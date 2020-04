【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情　特朗普：中方數字似乎有點樂觀

▲ 新冠肺炎疫情全球大流行,美國彭博通訊社引述情報部門機密報告稱,中國曾隱瞞新冠肺炎感染與死亡人數。美國總統特朗普對此回應指,中國的數字「似乎有點樂觀」。

彭博引述美國3名官員透露,該國情報機構在給白宮的一份機密報告中得出結論說,中國隱瞞新型冠狀病毒疫情的嚴重程度,並少報了病例及死亡總數。

上述官員要求不公開身份,因該報告保密,他們也拒絕透露其中細節。他們說,重點是中國公佈的病例和死亡情況刻意不完整。兩名官員透露,該報告得出的結論是,中國的數字是假的。

白宮和中國駐美國大使館,都沒有立即回應彭博社的置評請求。

特:我不是中國的會計師

特朗普今天在白宮召開防疫記者會被問及此事時表示,他還沒有看到報告,但認為中方數字「似乎有點樂觀」(appeared to be a little bit on the light side)。至於中國的數字是否屬實,他沒有明說,僅表示「我不是中國的會計師」。

特朗普也表示,他和中國國家主席習近平並沒有討論太多和確診人數相關的事,而是放在中國的因應措施與方法。

他重申和習近平關係良好,也強調美中簽訂第一階段貿易協定,中國同意將購買2500億美元美國商品,其中包括500億美元的農產品,雙方都想遵守這項協議。

在被問到中國透過宣傳對其他國家提供援助,企圖取得國際領導地位時,特朗普說,許多國家確實疫情險峻,如果中國協助他國,他樂觀其成。

也出席記者會的美國國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)則表示,無法確認任何來自中國的數字,沒有方法可以確認。

至於中國數字的真實性,歐布萊恩表示,包括中國社群媒體報道、還有在中國的少數外籍媒體都有許多公開報告討論可以參考,但「我們無法確認任何數字」。

疫情於2019年末在中國的湖北省開始爆發,但約翰·霍普金斯大學匯編的數據顯示,該國公佈的感染病例和死亡病例僅分別約為82000例和3300例。相比之下,在全球公開報告的最大疫情國美國,感染病例超過189,000例,死亡人數逾4,000。

