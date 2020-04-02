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【新冠肺炎】美國情報機構稱中國隱瞞疫情　特朗普：中方數字似乎有點樂觀

國情動向 09:42 2020/04/02

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新冠肺炎疫情全球大流行，美國彭博通訊社引述情報部門機密報告稱，中國曾隱瞞新冠肺炎感染與死亡人數。美國總統特朗普對此回應指，中國的數字「似乎有點樂觀」。至於中國開始協助其他國家防疫，他則樂觀其成。

彭博引述美國3名官員透露，該國情報機構在給白宮的一份機密報告中得出結論說，中國隱瞞新型冠狀病毒疫情的嚴重程度，並少報了病例及死亡總數。

上述官員要求不公開身份，因該報告保密，他們也拒絕透露其中細節。他們說，重點是中國公佈的病例和死亡情況刻意不完整。兩名官員透露，該報告得出的結論是，中國的數字是假的。

白宮和中國駐美國大使館，都沒有立即回應彭博社的置評請求。

特朗普今天在白宮召開防疫記者會被問及此事時表示，他還沒有看到報告，但認為中方數字「似乎有點樂觀」（appeared to be a little bit on the light side）。至於中國的數字是否屬實，他沒有明說，僅表示「我不是中國的會計師」。

特朗普也表示，他和中國國家主席習近平並沒有討論太多和確診人數相關的事，而是放在中國的因應措施與方法。

他重申和習近平關係良好，也強調美中簽訂第一階段貿易協定，中國同意將購買2500億美元美國商品，其中包括500億美元的農產品，雙方都想遵守這項協議。

在被問到中國透過宣傳對其他國家提供援助，企圖取得國際領導地位時，特朗普說，許多國家確實疫情險峻，如果中國協助他國，他樂觀其成。

也出席記者會的美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）則表示，無法確認任何來自中國的數字，沒有方法可以確認。

至於中國數字的真實性，歐布萊恩表示，包括中國社群媒體報道、還有在中國的少數外籍媒體都有許多公開報告討論可以參考，但「我們無法確認任何數字」。

疫情於2019年末在中國的湖北省開始爆發，但約翰·霍普金斯大學匯編的數據顯示，該國公佈的感染病例和死亡病例僅分別約為82000例和3300例。相比之下，在全球公開報告的最大疫情國美國，感染病例超過189,000例，死亡人數逾4,000。

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